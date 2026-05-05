Icardi'den ayrılık kararı! Teklife sıcak

Galatasaray ile 4. sezonunu geçiren ve sarı-kırmızılı formayla rekor üstüne rekor kıran Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

TALİBİ ÇIKTI

Sarı-kırmızılılarda 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve dördüncü kupayı da kaldırmaya hazırlanan Arjantinli yıldızın geleceği henüz netleşmezken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

RIVER PLATE PEŞİNDE

İspanyol basınında yer alan habere göre Arjantin devlerinden River Plate, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında ise Arjantinli yıldızın, Galatasaray'dan ayrılık kararı aldığı ve River Plate'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray kariyerinde 132 resmi maça çıkan Mauro Icardi bu karşılaşmalarda 77 gol ve 24 asistlik skor katkısı sağladı.