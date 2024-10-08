Icardi'deki düşüş, Galatasaray adına düşündürücü | Montella'nın yerine başkasını getirmek isteyenler var

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Hürriyet yazarları Güntekin Onay, Mehmet Arslan, Fırat Aydınus ve Uğur Meleke, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini masaya yatırdı.

1- Kasımpaşa ve RFS maçlarında hayal kırıklığı yaşayan G.Saray, Alanya’yı tek golle geçti. Sarı kırmızılıları nasıl buldunuz?

Mehmet ARSLAN: KALiTELi KADROYA SAHiP OLMANIN LÜKSÜ

Kasımpaşa ve RFS maçlarının etkisini üzerinden atamamış, tedirgin bir ruh hali vardı Galatasaray’da. Rakip yarı alanda rakibi boğan Galatasaray 2 hafta öncesinde kalmıştı. Ama kaliteli kadroya sahip olmanın lüksü bu. Mükemmel bir çıkış yakalayan Yunus’un golü, tüm olumsuzlukların üstünü kapadı. Osimhen’in takıma katılmasıyla eski kimliklerini bulacaklardır. Ama İcardi’deki düşüş çok düşündürücü.

Fırat AYDINUS: MADALYONUN iKi YÜZÜ

Oyun olarak son iki sezon baz alındığında bir düşüş olduğu aşikar. Alanya karşısında da zorlanan Galatasaray tek golle 3 puan almasını bildi ve milli araya lider girdi. Bu süreçte bireysel performanslar göz önüne alındığında madalyonun iki yüzü de mevcut. Bir tarafta İcardi, Barış Alper, Mertens gibi oyuncular düşüşe geçerken, diğer tarafta Yunus Akgün ve Jakobs’un yükselişte olduğu bir tablo var ortada.

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Uğur MELEKE: SON 7 MAÇTAKi NETiCELER GAYET iYi

G.Saray 3 haftada 7 maçlık yoğun bir fikstürden çıktı. Bunların beşini kazandı, ikisinden beraberliklerle ayrıldı. Bu 7 müsabakanın sonunda ligde liderler, Avrupa’da da 4 puan topladılar. Bu da netice olarak iyi. Kerem-Zaha gidişi sonrası Yunus’u kazandı Okan Hoca. Sol bekte Jakobs’un savunma yönü iyi. Alanya önünde son dakikalara kadar pek pozisyon vermediler, bunda da Davinson’un liderliği ve Jakobs’un gelişiminin rolü var.

Güntekin ONAY: KRiZE GiRMEDEN TOPARLANDI

G.Saray; Kasımpaşa ve RFS maçlarındaki büyük hayal kırıklığının ardından Alanya karşısında ilk yarıdaki etkili oyunuyla sonuca gitti. Okan Buruk’un takımı, Beşiktaş’a Süper Kupa’da 5-0 yenilmek ve Young Boys’a iki maçta da kaybederek elenmek gibi olumsuzluklarla sezona başlasa da krize girmeden toparlanmayı başarıyor. Alanya maçı da bunun bir başka örneği.

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2- Beşiktaş kaleci Kaua’ya takıldığı Eintracht sınavından sonra Antep’te de 2 puan yitirdi. Bu durağanlığın sebebi ne?

Uğur MELEKE: 1 EYLÜL’DEN SONRAKi FiKSTÜRDE ÜST ÜSTE 2 MAÇ KAZANAMADI

Beşiktaş 1 Eylül’e, yani fikstür sertleşene kadar şahane bir çizgi yakalamıştı. Ancak 1 Eylül’den sonra bir daha iki müsabaka üst üste kazanamadı. Tabii ki burada fikstürün sertleşmesinin, Ajax, Eintracht Frankfurt, Trabzonspor gibi rakiplerle oynanmasının rolü var. Ancak Van Bronckhorst’un da bu sert fikstürde kadro kullanımında hatalar yaptığını düşünüyorum. Merkezde takımın bir numaralı gol silahı olan Rafa’nın Amsterdam’da sol, Gaziantep’te sağ açık başlaması ve kaleden uzaklaştırılmasının nedenini anlayamıyorum mesela.

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Fırat AYDINUS: OMURGAYI OLUŞTURAN 5 FUTBOLCUNUN PERFORMANSLARI KRiTiK ÖNEME SAHiP

Beşiktaş’ın başarı grafiği, takımın omurgasını oluşturan Mert Günok, Gabriel Paulista, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Ciro İmmobile’nin varlığı-yokluğu, performansları ve maç takviminden kaynaklı yorgunlukları ile doğru orantılı. Ayrıca kulübenin yeterli derinliğe sahip olmaması, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst’un Ernest Muci’yi çizgide oynatma ısrarı ve geçen sezonun yıldızı Semih Kılıçsoy’a fazla şans tanımaması, son haftalardaki istikrarsızlıkta önemli rol oynayan etkenler.

Mehmet ARSLAN: BEŞiKTAŞ’I DEĞiL KENDi MUTLULUKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR

Tehlikeli bir döneme girdi Beşiktaş. Semih Kılıçsoy neden yok, Salih Uçan niye oynamıyor, sorularının doğal bir sonucu olarak Giovanni Van Branckhost sorgulanıyor. Hatırlayın Jose Mourinho da bir soru/yoruma, “Türkiye’ye futbol öğrenmeye geldim!” demişti. Yabancı bir teknik adamın, yerelleşmesini talep ediyor Beşiktaş camiası. Bu kulübün yönetimi ve başkanı var. Taraftarın teknik adam getirip götürdüğü bir kulüp olmamalılar. Puan kayıpları sonrası protesto edeceklerse onlar Beşiktaş’ı değil kendi mutluluklarını düşünüyor demektir.

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Güntekin ONAY: YOĞUN FiKSTÜR VE BRONCKHORST’UN RASYONEL OLMAYAN TERCiHLERi

Beşiktaş’ın kadro derinliği yeterli değil. Haftada 3 maç bu şekilde kolay kolay kaldırılacak bir süreç değil. Bir de bunların üstüne Giovanni Van Bronckhorst’un hiç de rasyonel olmayan tercihleri eklenince ortaya çıkan tablo bu. Frankfurt maçında 11’de olmayan Salih Uçan ve Semih Kılıçsoy’u Gaziantep’te 1 dakika bile oynatmamak anlamsız. Beşiktaş çok yorgun ve hoca gereken rotasyonu yapamıyor.

3- Trabzon 7 maçta 6 beraberlik alarak enteresan bir istatistiğe imza attı. Nasıl değerlendiriyorsunuz takımdaki bu gidişatı?

Güntekin ONAY: BAKASETAS TARZI BiR ORTA SAHA OYUNCUSUNA ŞiDDETLE iHTiYAÇ VAR

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Şenol Güneş’ten sonra daha ofansif oynayan bir Trabzonspor olduğu kesin ama savunmadaki problemler çözülmüş değil. İşin ilginç tarafı, bordo mavili takım berabere kaldığı 6 maçta da galibiyeti kaçıran taraf değildi. Kadro kalitesi Şenol Güneş’in oyun anlayışına uygun değil. Takımın en iyi iki oyuncusu Nwakaeme ve Visca yaşlı. Şenol Hoca’nın ve Trabzonspor’un işi hiç kolay değil. Trabzonspor’un Bakasetas tarzında bir orta saha oyuncusuna şiddetle ihtiyacı var.

Uğur MELEKE: KADRO KALiTESi BAKIMINDAN TRABZONSPOR’DA GERiLEME VAR

Trabzonspor’da tablo doğrusu pek iç açıcı değil. Konyaspor maçında oyun olarak bir kıpırdanma vardı ama Hatayspor karşısında yine oldukça etkisiz bir Trabzonspor izledik. Geçen seneki kadroyla bu senekini kıyasladığımda ben gerileme görüyorum. Paul Onuachu, Pepe, Trezeguet, Thomas Meunier ve Taxiarchis Fountas kaybedilmiş. Bunların çoğunun yeri doldurulamamış. Uğurcan Çakır ve Simon Banza dışında istikrarlı bir bireysel performans yok. Şenol Güneş’i milli maç arasında çok yoğun bir mesai bekliyor.

Fırat AYDINUS: SEZONA 4’TE 4’LE BAŞLAYIP SON 3 MAÇI KAYBETMiŞ OLSA YER YERiNDEN OYNARDI

Sadece 1 galibiyet ve 6 beraberlik ile gelen 9 puan. Emin olun sezona 4 galibiyetle başlayıp, ardından üst üste 3 mağlubiyet alarak 12 puan toplasa Trabzon’da yer yerinden oynardı. Sezona aksak başlayan, teknik direktör değişikliğine giden ve üzerine sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor’da işler iyi gitmiyor. Defans ve forvet istikrarı gedik veren takımda herkes çare olarak Şenol Güneş’in eline bakıyor. En önemli hücum silanları Simon Banza ve Edin Visca da bu sürecin içinde doğal olarak devamlılık gösteren performans sergileyemiyor.

Mehmet ARSLAN: TEKNiK ADAMLARI iYi AMA KALiTELi BiR TAKIMA SAHiP DEĞiLLER

Şaşırtıcı mı? Hayır değil. Ne yazık ki hem ekonomik hem de kadro kalitesi olarak şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin yani 3 büyüklerin çok gerisinde kaldılar. Şu anda ihtiyaçlarını karşılayacak bir teknik adama sahipler ama kaliteli bir takıma sahip değiller. Süper Lig’deki 7 maçta 7 gol atabilmişler. Yedikleri gol sayısı ise 6. Daha da vahimi; akan oyunda gol ve pozisyon bulma becerilerini yitirmişler. Bunu aşabilirler ama o sabrı gösterebilirler mi bilmiyorum. Dolayısıyla Trabzonspor’un geleceği hakkında olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek mümkün değil.

4- Milli takımın yeni ismi Atakan Karazor. Ahmed Kutucu da 4 yıl sonra kadroda. Montella’nın kadro seçimini nasıl buluyorsunuz?

Uğur MELEKE: TÜM GENÇLERiN AHMED KUTUCU’DAN ÖĞRENECEĞi ÇOK ŞEY VAR

Vincenzo Montella’nın milli takımda bir kulüp hüviyeti yaratma çabası var. Ana iskelet 20-21 kişiyle (performanslarındaki iniş-çıkışlara bakmaksızın) hep devam ediyor. Her kadroda 2-3 rötuştan fazla yapmıyor. Salih Özcan’dan sonra Atakan Karazor’u da saflarımıza katmamız olumlu. Ahmed Kutucu da 20 yaşında zirve yapmış, sonra düşmüş, ancak ardından tırnaklarıyla kazıyarak toparlanmış bir futbolcu. Bence çok önemli bir başarı hikayesi. Tüm gençlerin Ahmed Kutucu’dan öğreneceği çok şey var.

Fırat AYDINUS: ULUSLAR LiGi DAHA ÖNEMLi TURNUVALAR iÇiN iYi BiR HAZIRLIK FIRSATI

UEFA Uluslar Ligi önem bakımından Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nın altında görülen bir organizasyon. Dolayısıyla Uluslar Ligi, milli takımlar için asıl büyük hedef olarak görülen Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası için hazırlık niteliği taşıyor. Milli takımların yetkilileri, Atakan Karazor gibi yenilere şans tanıyarak kadroyu genişletmeyi ve mevcut oyuncuların tecrübelerini artırmayı amaçlıyor. Bu bakımdan Vincenzo Montella’nın Atakan Karazor gibi yeni isimleri kadroya davet etmesi olumlu bir karar.

Mehmet ARSLAN: MONTELLA’NIN BAŞARISINI iSTEMEYEN VE BAŞKASINI GETiRMEK iSTEYENLER VAR

Vincenzo Montella ağzıyla kuş tutsa yine eleştirilecek. Semih Kılıçsoy benim de beğendiğim bir oyuncu. Ama bakın bu sezon Beşiktaş’ta zor forma şansı buluyor. Zamanında Semih Kılıçsoy’u oynatmadı diye Montella’nın nasıl eleştirildiğine bir bakın. İtalyan teknik adamın başarılı olmasını istemeyenler ve onun yerine yakın oldukları hocaların milli takımın başına gelmesini isteyenler oldukça, benim tarafım hep Vincenzo Montella’dan yana olacak. Kaldı ki Montella, bugüne dek hem olumlu işlere imza attı hem de gelecek için umut vadeden bir tablo sergiledi.

Güntekin ONAY: ORTA SAHAMIZ ÇOK GÜÇLÜ AMA SANTRFOR POZiSYONUNDA SIKINTI YAŞIYORUZ

Montella’nın milli takımda daha önce çalışan diğer teknik adamlara göre ligi ve yurt dışındaki Türk oyuncuları daha yakından takip ettiğini görüyoruz. Ön yargısız bir şekilde kadro seçiminde adil olduğunu düşünüyorum. Atakan Karazor ve Ahmed Kutucu tercihleri de bunu gösteriyor. Milli takımın orta saha derinliği son derece güçlü. Kerem Aktürkoğlu’nun, Hakan Çalhanoğlu’nun ve Orkun Kökçü’nün formda olmaları önemli ancak santrfor pozisyonunda çözüm üretmekte güçlük çekiyoruz.

Murat Fevzi TANIRLI: 8. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

1- · Beşiktaş xG, 2.28 (Penaltılı) - 1 Gol.

· Trabzonspor xG, 1.38-1 Gol.

· Galatasaray xG 1.31-1 Gol.

2- · Oyun Antalya, puanlar Rize!

· Topla oynama %33-66.

· Şut:6-16, Rakip Ceza Sahası Topla Buluşma:9-25.

3- · 90+’da yüzleri gülenler.

· Göztepe (3-2), Konya (2-1).

· Samsun(3-1), Gaziantep (1-1)

4- · Faul/Kart oranı değişkendir.

· Hatay-TS: 28 Faul-10 Sarı, Konya-Eyüp:22 Faul-7 Sarı.

· Başakşehir-Kayseri: 29 Faul-2 Sarı.

5- · Haftanın Centilmenleri...

· Kasımpaşa (0 kart).

· Sivasspor 6 faul, Alanyaspor 7 faul.

6- · Marifet çok pas yapmak değil.

· Konyaspor: 156 (15 şut) - Eyüpspor: 509 (9 şut).

· Maç sonucu: Konyaspor: 2-Eyüpspor: 1.