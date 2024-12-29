Icardi, Wanda Nara'nın kendisini Keita Balde ile aldatmasının görüntü ve mesajlarını mahkemeye sundu!

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Galatasaray'da dizinden sakatlanan ve ameliyat olarak sezonu kapatan Mauro Icardi, Wanda Nara ile arasındaki boşanma süreci sebebiyle gündemden düşmüyor.

Arjantin ve İspanya basınına yansıyan haberlere göre Icardi, Wanda Nara'nın 2022 yılında Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları ve gizli çekim görüntüleri mahkemeye sundu.

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Sosyal medyaya da yansıyan Icardi'nin Wanda Nara'ya 2022 yılında olayla ilgili attığı mesajlarda şunları söylediği görüldü:

"Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız Wanda? Hem de benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Bunu hak etmiyorum."

Icardi'nin ayrıca Keita Balde'nin evdeki görüntülerini de Wanda Nara'ya gönderdiği görüldü.

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Arjantinli yıldız golcünün bu görüntüleri de delil olarak mahkemeye sunduğu belirtildi.

SİVASSPOR'DAN AYRILMIŞTI

Barcelona altyapısından yetişen Keita Balde, daha sonra Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol'un ardından son olarak Sivasspor'da forma giymişti.

Sivasspor, geçtiğimiz günlerde Keita Balde ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

"WANDA, KOCAMLA YATIP BANA FOTOĞRAF GÖNDERDİ"

Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Wanda Nara için "Kocamla yatan ve sonra bana fotoğrafları gönderen bir kadın" yorumunu yapmıştı.

Keita Balde, Inter'de Icardi'nin takım arkadaşıydı.