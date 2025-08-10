Icardi: 'Türkiye'deki tutku başka bir seviye!'

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, ülkesinde yayın yapan Telefe’ye verdiği röportajda Türkiye’deki yaşamını anlattı. Türk futbolseverlerin çok tutkulu olduğunu ifade eden İcardi, şunları söyledi:

“Burada fanatiklik inanılmaz. Her zaman Arjantin’de taraftarların çok tutkulu olduğunu söylerim ama burası başka bir seviye. Sokağa çıkmak çok zor çünkü insanlar çok tutkulu. Üzerinize geliyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu hem güzel hem de kötü bir şey. Sahada ya da burada antrenmanda insanların sevgisini görmek güzel bir şey.

1-2 AY iÇiNDE OYNARIM

Bir yere gidersem şoförüm ve güvenlik görevlisi ile gidiyorum. Tam olarak gitmek istediğim yere gidiyorum ve hemen ayrılıyorum. Burada yaşayabilmek, burada olmak bir zevk. Sakatlığım nedeniyle Arjantin’de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara, maçlara çıkmayı özledim. Henüz oynama iznim yok; 1-2 ay içinde oynayabileceğim.”

