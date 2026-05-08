Icardi Türkiye'de kalıyor! Rota Diyarbakır

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Diyarbakır temsilcisi, Galatasaray’daki geleceği henüz netleşmeyen Mauro Icardi’yi kadrosuna katmak adına sürpriz bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

TyC Sports’un haberinde, Amedspor yönetiminin yalnızca ligde kalmayı değil, Süper Lig’de ses getirecek bir proje oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Yeşil-Kırmızılılar’ın, dünya futbolunda büyük yankı uyandıracak bir transferle dikkat çekmek istediği ifade edilirken, Mauro Icardi’nin bu projenin “simge ismi” olarak görüldüğü öne sürüldü.

Haberde, transfer ihtimalinin şu an için zor olduğu ancak Amedspor’un istekli tavrının Arjantin’de de şaşkınlık yarattığı vurgulandı.