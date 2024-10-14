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Icardi transferi hakkında: Wanda Nara, tüm görüşmelerde hayati bir rol oynuyor | Kulüp maaşını ödeyebilir

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer
Icardi transferi hakkında: Wanda Nara, tüm görüşmelerde hayati bir rol oynuyor | Kulüp maaşını ödeyebilir
Muhammet Duman
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 20:05

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu Mauro Icardi ile ilgili Arjantin medyasında çıkan haber gündeme bomba gibi düştü. Arjantinli gazeteci Renzo Pantich, 31 yaşındaki santrforla River Plate’in ilgilendiğini iddia etti. Meslektaşımız Pantich, transfer iddialarıyla ilgili Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

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Son günlerde Güney Amerika medyasında Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’yi ülkesinin köklü ekiplerinden River Plate’in transfer etmek istediğine dair haberler sıkça yer aldı. River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo’nun yıldız golcüyü takımda görmek istediği ve efsanevi kulübün yakın zamanda girişimde bulunacağı belirtildi. Icardi’nin geleceği merak konusu olurken; iddiaların sahibi olan Arjantinli gazeteci Renzo Pantich, gelişmelerle ilgili düşüncelerini aktardı.

ARJANTİNLİ GAZETECİ RENZO PANTİCH (AZZ STREAMING, 90MIN ES, CHANEL 9):

“MAURO ICARDİ, GOLCÜLÜK İÇ GÜDÜSÜ ÇOK İYİ OLAN ELİT BİR FUTBOLCU”

River Plate’in şu an forvet pozisyonunda oynayan Adam Bareiro, Facundo Colidio, Miguel Borja ve Agustín Ruberto’nun performansıyla ilgili bir sorunu yok. River Plate, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'na hazırlanıyor ve kadrosuna yıldız isimler katmak istiyor. Basit bir durum olmasa da bu oyuncuların arasında Mauro Icardi’nin olma ihtimali var mı diye bakabilirsiniz. Çünkü Icardi’nin golcülük iç güdüsü çok iyi. O, aynı zamanda üst düzey ve elit bir futbolcu.

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“RİVER PLATE TARAFTARLARI BEKLENTİLERİNİ KORUYOR”

Dürüst olmak gerekirse bunun hala bir söylenti olduğunu ve somut bir şey olmadığını gören River Plate taraftarları yine de beklentilerini koruyor. Bu transfer eğer gerçekleşirse hiç şüphesiz üst düzey bir takviye olacaktır. Mauro Icardi’yi destekleyecek çok sayıda taraftar olacak. Icardi, ayrıca Arjantin futbolu için ideal bir yaşa sahip. O, ülkesinde de çok iyi bir şekilde karşılanacaktır.

Icardi transferi hakkında: Wanda Nara, tüm görüşmelerde hayati bir rol oynuyor | Kulüp maaşını ödeyebilir

“WANDA NARA, TÜM TRANSFER GÖRÜŞMELERİNDE HAYATİ BİR ROL OYNUYOR”

Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara'nın tüm transfer görüşmelerinde hayati bir rol oynadığı açıktır. Icardi’nin Türkiye'de çok mutlu olduğunu biliyorum ve bu nedenle onu transfer etmek hiç de kolay olmayacak. River Plate, eşinin Arjantin'e yerleşmek istemesinden dolayı belki kendisi de aynı niyeti taşıyabilir diye heyecan içindedir. River Plate, öncelikle böyle bir ihtimalin var olup olmadığına ve futbolcunun bu fikri kabul edip etmediğine bakacak. Bu nedenle River Plate, her an tetikte!

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“KULÜP, AVRUPA’DAKİ TAKIMLARIN VERDİĞİ MAAŞLAR KADAR ÖDEME YAPABİLİYOR”

Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde kulüple irtibata geçilecek. Oyuncunun River Plate'te oynamak istemesi durumunda gerekli görüşmeler yapılacaktır. Bu arada Wanda Nara'nın bir River Plate taraftarı olduğunu ve oğlu Valentino Lopez'in Millonario'da oynadığını hatırlatalım. Gelen bilgiye göre River Plate, kulüpte oynamak isteyip istemediğini öğrenmek için Icardi'nin nabzını yoklayacak. Ayrıca River Plate de Avrupa'daki takımların verdiği maaşlar kadar ödeme yapabiliyor. Kulübün ocak ayı transfer piyasası için parası var.

“ICARDİ, RİVER PLATE’E GELMESİ HALİNDE BÜYÜK BİR ETKİ YARATACAK”

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River Plate, ülkedeki en büyük takımdır. Mauro Icardi'nin River Plate’e gelmesi halinde yaratacağı etki çok büyük olacaktır. Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan ve sezon başında takıma katılan iki futbolcusu Marcos Acuña ve Germán Pezzella'da olduğu gibi muhteşem bir olay olacaktır. Eğer Mauro Icardi, River Plate’te oynarsa takımdaki oyuncular kesinlikle ona çok iyi eşlik edecektir. Icardi, şampiyonluk bile yaşayabilir.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer

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