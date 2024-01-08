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Icardi, Trabzonspor maçıyla formasına kavuşacak

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#Mauro Icardi#Galatasaray#Trendyol Süper Lig
Icardi, Trabzonspor maçıyla formasına kavuşacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 12:49

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak.

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Galatasaray’da Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre forma giymeyeceği kulüp tarafından açıklanmıştı.

Hem yüzündeki kırık hem de ayağındaki sakatlık nedeniyle dinlemesi gereken Arjantinli golcünün, Süper Lig’in 21’inci haftasında Trabzonspor derbisinde formasına kavuşması bekleniyor.

Icardi, Trabzonspor maçıyla formasına kavuşacak

3 MAÇ DAHA KAÇIRACAK

Özellikle plastik cerrah ve kulak burun boğaz doktorlarının oyuncunun yüzüne alabileceği darbeler sonrasında daha büyük sıkıntı yaşayabileceğini ifade ederken, herhangi bir operasyon geçirmesine de gerek olmadığı belirtildi.

Yıldız futbolcunun yüzündeki kırıkların kaynaması beklenirken, oyuncu riske edilmeyecek.

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Yıldız futbolcu bu süreçte Süper Lig’de Sivasspor ve Kayserispor, Türkiye Kupası’nda ise Ümraniyespor karşılaşmalarında görev alamayacak.


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#Mauro Icardi#Galatasaray#Trendyol Süper Lig

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