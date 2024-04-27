×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Icardi taraftarı coşturdu! ‘Mayıs geliyor, iyi geceler'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Icardi taraftarı coşturdu ‘Mayıs geliyor, iyi geceler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 07:00

Adana Demir maçında da gol atmayı başaran G.Saraylı Icardi’nin paylaşımı kısa sürede 400 binin üstünde beğeni aldı.

Haberin Devamı

Gollerine Adana Demirspor deplasmanında da devam eden Galatasaraylı Mauro Icardi, maç sonrası taraftarları coşturan paylaşım yaptı. İnstagram’dan paylaşımına maçtan sevinç fotoğrafları koyan Arjantinli, “Mayıs geliyor, iyi geceler” diye yazdı. Icardi’nin bu paylaşımı kısa sürede 400 binin üzerinde beğeni aldı.

Bu arada Mauro Icardi son 6 karşılaşmada 7 gol, 1 asist üreterek takımının galibiyetlerinde pay sahibi olmayı sürdürürken, toplamda 21 gol, 8 asiste ulaştı. Dries Mertens de bu 6 maçlık seride 2 gol, 7 asist üretmeyi başardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!