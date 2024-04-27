Icardi taraftarı coşturdu! ‘Mayıs geliyor, iyi geceler'

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Gollerine Adana Demirspor deplasmanında da devam eden Galatasaraylı Mauro Icardi, maç sonrası taraftarları coşturan paylaşım yaptı. İnstagram’dan paylaşımına maçtan sevinç fotoğrafları koyan Arjantinli, “Mayıs geliyor, iyi geceler” diye yazdı. Icardi’nin bu paylaşımı kısa sürede 400 binin üzerinde beğeni aldı.

Bu arada Mauro Icardi son 6 karşılaşmada 7 gol, 1 asist üreterek takımının galibiyetlerinde pay sahibi olmayı sürdürürken, toplamda 21 gol, 8 asiste ulaştı. Dries Mertens de bu 6 maçlık seride 2 gol, 7 asist üretmeyi başardı.