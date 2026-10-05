Icardi sürprizi! 'Galatasaray'a açık'

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Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Buna göre Icardi, geleceği konusunda Galatasaray ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Haberde, Icardi’nin tüm şartlarını aşağı çektiği ve Galatasaray ile görüşmelerde her konuda anlaşmaya açık olduğu belirtildi. Arjantinli futbolcunun özellikle uluslararası iade sürecinin (Restitución Internacional) devam etmesi konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

Icardi’nin, kızlarıyla birlikte İstanbul’da yaşamak istediği ve bu nedenle Galatasaray’a dönme konusunda oldukça kararlı olduğu öne sürüldü. Habere göre bir hakim, Icardi’ye geleceğiyle ilgili karar vermesi için 30 günlük süre tanıdı. Bu süre içerisinde karar alınmaması halinde Türkiye’deki uluslararası iade sürecinin düşebileceği iddia edildi.

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MAAŞINDA BÜYÜK FEDAKARLIK

Icardi’nin Galatasaray’a yıllık 3.5 milyon euro maaş karşılığında kendisini teklif ettiği öne sürüldü. Arjantinli yıldızın, şartların oluşması halinde yıllık 2 milyon euroyu bile kabul edebileceği belirtildi.

Icardi’nin bu fedakarlığı, kızlarını Wanda Nara’dan alarak İstanbul’da birlikte yaşama isteğiyle yaptığı ifade edildi. Haberde, Icardi ile Wanda Nara’nın birlikte olduğu dönemde futbolcunun sözleşmesinden yaklaşık 10 milyon euro kazandığı da aktarıldı.

SAKATLIĞI SORUN OLDU

Öte yandan Icardi’nin yaşadığı sakatlığın geleceği açısından önemli bir başka sorun oluşturduğu belirtildi. Arjantinli futbolcunun sakatlığı nedeniyle bazı kulüplerde sağlık kontrollerinden geçmesinin ve oynamaya elverişli raporu almasının zorlaştığı ifade edildi.

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Tüm bu gelişmelerin ardından Icardi’nin Galatasaray’a dönmek için ekonomik açıdan önemli bir fedakarlık yapmaya hazır olduğu ve önceliğinin İstanbul’da kızlarıyla birlikte yaşamak olduğu aktarıldı.