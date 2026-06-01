Icardi sürprizi! Galatasaray olmazsa bedava transfer

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber sarı kırmızılılardaki geleceği merak edilen Mauro Icardi'ye ilişkin İtalyan basınında yeni bir habere yer verildi.

Sarı kırmızılılarla yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde bir sonuç alamayan Arjantinli golcünün adı çeşitli takımlarla anılıyordu.

SON HALKA JUVENTUS

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Icardi'nin yeni durağının, Juventus olabileceği kaydedildi.

Ocak ayında da Juventus ile Icardi görüşmüş, transfer görüşmeleri olumlu seyretmesine rağmen girişim sonuçlanmamıştı.

BEDELSİZ İMZALAYACAK

Juventus cephesinin 1. önceliği Icardi değil. Vlahovic ile sözleşme yenileme konusunda görüşme yapılacak ve Sırp golcü ile yola devam edilmemesi durumunda Kolo Muani ve Mateta gibi isimlerle de temas kurulacak. Ancak, operasyon başarısız olması durumunda serbest oyuncu statüsünde bulunan Icardi transfer edilmeye çalışılacak. Spalletti, Icardi'yi mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

'MÜKEMMEL BİR YEDEK FORVET OLABİLİR'

İtalyan basınının konuya ilişkin yazdığı haberde, Spalletti'nin Icardi'yi tüm senaryolarda takımında görmek istediği ifade edildi. Maçların tıkanma noktasında sonradan oyuna girecek Icardi'nin, 'mükemmel yedek' olabileceği kaydedildi.