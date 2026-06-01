×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Icardi sürprizi! Galatasaray olmazsa bedava transfer

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer
Icardi sürprizi Galatasaray olmazsa bedava transfer
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 09:42

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'nin sarı kırmızılılardaki geleceği merak konusu olmaya devam ederken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Arjantinli golcünün, İtalyan devine transfer olabileceği öne sürüldü.

Haberin Devamı

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber sarı kırmızılılardaki geleceği merak edilen Mauro Icardi'ye ilişkin İtalyan basınında yeni bir habere yer verildi.

Icardi sürprizi Galatasaray olmazsa bedava transfer

Sarı kırmızılılarla yaptığı sözleşme yenileme görüşmelerinde bir sonuç alamayan Arjantinli golcünün adı çeşitli takımlarla anılıyordu.

Icardi sürprizi Galatasaray olmazsa bedava transfer

SON HALKA JUVENTUS

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Icardi'nin yeni durağının, Juventus olabileceği kaydedildi.

Ocak ayında da Juventus ile Icardi görüşmüş, transfer görüşmeleri olumlu seyretmesine rağmen girişim sonuçlanmamıştı.

Haberin Devamı

Icardi sürprizi Galatasaray olmazsa bedava transfer

BEDELSİZ İMZALAYACAK

Juventus cephesinin 1. önceliği Icardi değil. Vlahovic ile sözleşme yenileme konusunda görüşme yapılacak ve Sırp golcü ile yola devam edilmemesi durumunda Kolo Muani ve Mateta gibi isimlerle de temas kurulacak. Ancak, operasyon başarısız olması durumunda serbest oyuncu statüsünde bulunan Icardi transfer edilmeye çalışılacak. Spalletti, Icardi'yi mutlaka kadrosunda görmek istiyor. 

'MÜKEMMEL BİR YEDEK FORVET OLABİLİR'

İtalyan basınının konuya ilişkin yazdığı haberde, Spalletti'nin Icardi'yi tüm senaryolarda takımında görmek istediği ifade edildi. Maçların tıkanma noktasında sonradan oyuna girecek Icardi'nin, 'mükemmel yedek' olabileceği kaydedildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#Transfer

BAKMADAN GEÇME!