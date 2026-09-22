Icardi şoke oldu! 2099'a kadar men edildi

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Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi'nin başı beladan kurtulmuyor... Çalkantılı özel hayatı, olaylı boşanma süreci ve yaşadığı sakatlıklarla sık sık gündeme gelen Arjantinli futbolcu, bu kez de ülkesinde olay yaşadı.

Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, kendisine henüz takım bulamayan 33 yaşındaki santrforun 2099'a kadar trafikten geçici olarak men edildiğini duyurdu.

Arjantin Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Icardi, dolmuş ehliyetle sürücü koltuğunda! Eugenia "la China" Suárez kemerini çözdü ve Mauro Icardi sürüşe devam ederken vücudunun büyük bir kısmını pencereden dışarı çıkardı. Videonun yayılması üzerine Icardi'nin sürücü ehliyetinin süresinin dolduğunu tespit ettik." denildi. Ayrıca videoda Icardi'nin süresi geçen ehliyet bilgileri ve verilen ceza paylaşıldı.

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ICARDI'DEN CEVAP GELDİ

Icardi ise bakanlığın paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi. İtalyan ehliyetinin 2029 yılına kadar geçerli olduğunu belirten Arjantinli futbolcu, ehliyetinin nasıl geçersiz hale getirildiğini sorguladı.

Icardi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, iyi günler. 2029 yılına kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl olup da geçersiz hale getirdiklerini öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile biraz medyada yer bulabilmek için benimle uğraşması bana oldukça tuhaf geliyor. Ülkemizde daha rahat ulaşım sağlayabilmek için yolları düzeltmekle ilgilenin; tweet atıp hiçbir şey yapmadan oturmak yerine işinizi yapın. İnsanlara yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın. Arjantin ehliyeti, Avrupa ehliyetine çevrildiğinde teslim edilmek zorunda. Hangi geçersiz kılma işleminden bahsediyorsunuz? Her şey biraz olsun gündem yaratmak ve dedikodu malzemesi çıkarmak için yapılıyor."