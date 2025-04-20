×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Icardi sevincine kırmızı kart! 'Rakip taraftarları kışkırtıcı ve alaycı bir hareket'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Brezilya
Icardi sevincine kırmızı kart Rakip taraftarları kışkırtıcı ve alaycı bir hareket
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 12:56

Brezilya Serie B'de Goias ve Vila Nova'nın karşı karşıya geldiği maçta konuk takımın futbolcusu Elias, 89. dakikada attıkları golü elini kulaklarına götürerek kutlayınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haberin Devamı

Brezilya Serie B'nin 3. haftasında Goias ile Vila Nova oynanan maça atılan 4 gol değil, karşılaşmanın son dakikalarında çıkan kırmızı kart damga vurdu.

Mücadelenin son bölümüne 2-1 geride giren Vila Nova, Arilson'un 89. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

ICARDI SEVİNCİ YAPTI, KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞINDA KALDI!

Golün ardından büyük sevinç yaşayan konuk ekipte Elias Lira Nogueira, gol sevincini ellerini kulaklarına götürerek yaşadı.

Maçın hakemi Rafael Klein, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yle özdeşleşen bu gol sevincinin ardından, 45. dakikadan sarı kartı bulunan Elias Lira Nogueira'ya ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Icardi sevincine kırmızı kart Rakip taraftarları kışkırtıcı ve alaycı bir hareket

Haberin Devamı

HAKEM RAPORUNA "RAKİP TARAFTARLARI KIŞKIRTICI, ALAYCI HAREKET" YAZDI

Hakem Rafael Klein, maç raporunda Elias'ın "ellerini kulaklarına koyarak rakip taraftarları kışkırtıcı ve alaycı hareketler" yaptığını belirtti ve bu sebeple kartına başvurduğunu yazdı.

Yaşanan olay Brezilya'da büyük yankı uyandırırken, ülkedeki futbol paydaşları da hakemin kararının 'aşırı' olduğunu ve bu tür kutlamaların oyunun doğasında bulunduğu yönünde görüş birliğine vardı.

Icardi sevincine kırmızı kart Rakip taraftarları kışkırtıcı ve alaycı bir hareket

Gözden KaçmasınOkan Buruk, Galatasaray tarihine geçtiOkan Buruk, Galatasaray tarihine geçti!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#Brezilya

BAKMADAN GEÇME!