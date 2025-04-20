Icardi sevincine kırmızı kart! 'Rakip taraftarları kışkırtıcı ve alaycı bir hareket'

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Brezilya Serie B'nin 3. haftasında Goias ile Vila Nova oynanan maça atılan 4 gol değil, karşılaşmanın son dakikalarında çıkan kırmızı kart damga vurdu.

Mücadelenin son bölümüne 2-1 geride giren Vila Nova, Arilson'un 89. dakikada attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

ICARDI SEVİNCİ YAPTI, KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞINDA KALDI!

Golün ardından büyük sevinç yaşayan konuk ekipte Elias Lira Nogueira, gol sevincini ellerini kulaklarına götürerek yaşadı.

Maçın hakemi Rafael Klein, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yle özdeşleşen bu gol sevincinin ardından, 45. dakikadan sarı kartı bulunan Elias Lira Nogueira'ya ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

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HAKEM RAPORUNA "RAKİP TARAFTARLARI KIŞKIRTICI, ALAYCI HAREKET" YAZDI

Hakem Rafael Klein, maç raporunda Elias'ın "ellerini kulaklarına koyarak rakip taraftarları kışkırtıcı ve alaycı hareketler" yaptığını belirtti ve bu sebeple kartına başvurduğunu yazdı.

Yaşanan olay Brezilya'da büyük yankı uyandırırken, ülkedeki futbol paydaşları da hakemin kararının 'aşırı' olduğunu ve bu tür kutlamaların oyunun doğasında bulunduğu yönünde görüş birliğine vardı.