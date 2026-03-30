Icardi rötar yaptı, izin 12 güne çıktı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 18 Mart’ta deplasmanda oynanan Liverpool maçından sonra futbolculara 5 gün izin verirken, Mauro İcardi, hocasıyla görüşüp, “Çocuklarımı görmek için Arjantin’e gideceğim. Sezon sonuna kadar onları bir daha görme şansım olmayacak. Onun için sizden 3 gün ekstra izin istiyorum” demiş ve olumlu yanıt almıştı.

Milli takımlara gitmeyen diğer oyuncular geçtiğimiz salı günü topbaşı yaparken, İcardi’nin de cuma günü antrenmanlara başlaması gerekiyordu ancak beklenen olmadı...

Arjantinli futbolcu, takım arkadaşlarından farklı olarak 3 gün ekstra izin almasına rağmen gelmedi. İcardi’nin sarı kırmızılı yöneticilere bu akşam geleceğini söylediği öğrenildi.

SON DÖNEMDE TEPKi GÖRMÜŞTÜ

Toplam 8 günlük iznine 4 gün daha ekleyen tecrübeli oyuncunun yarın yapılacak idmana çıkması bekleniyor. Bu arada Okan Buruk, hafta sonu futbolculara 2 gün daha izin verdi.

Iardi, 4-0 kaybedilen Liverpool maçında oyuna isteksizce girmesi ve 4 milyon Euro’luk imaj hakkının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname çektiği için de camiadan tepki görmüştü.