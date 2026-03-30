Icardi rötar yaptı, izin 12 güne çıktı!

#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 07:00

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, milli arada verilen tatilden hala dönmedi. 18 Mart’taki Liverpool maçından sonra verilen 5 günlük izni yeterli bulmayıp 3 gün ekstra izin alan ve cuma günü İstanbul’da olması beklenen Mauro İcardi, bu akşam geleceğini bildirdi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 18 Mart’ta deplasmanda oynanan Liverpool maçından sonra futbolculara 5 gün izin verirken, Mauro İcardi, hocasıyla görüşüp, “Çocuklarımı görmek için Arjantin’e gideceğim. Sezon sonuna kadar onları bir daha görme şansım olmayacak. Onun için sizden 3 gün ekstra izin istiyorum” demiş ve olumlu yanıt almıştı.

Milli takımlara gitmeyen diğer oyuncular geçtiğimiz salı günü topbaşı yaparken, İcardi’nin de cuma günü antrenmanlara başlaması gerekiyordu ancak beklenen olmadı...

Arjantinli futbolcu, takım arkadaşlarından farklı olarak 3 gün ekstra izin almasına rağmen gelmedi. İcardi’nin sarı kırmızılı yöneticilere bu akşam geleceğini söylediği öğrenildi.

SON DÖNEMDE TEPKi GÖRMÜŞTÜ

Toplam 8 günlük iznine 4 gün daha ekleyen tecrübeli oyuncunun yarın yapılacak idmana çıkması bekleniyor. Bu arada Okan Buruk, hafta sonu futbolculara 2 gün daha izin verdi.

Iardi, 4-0 kaybedilen Liverpool maçında oyuna isteksizce girmesi ve 4 milyon Euro’luk imaj hakkının ödenmemesi nedeniyle kulübe ihtarname çektiği için de camiadan tepki görmüştü.

Gözden KaçmasınOsimhen’in dönüş tarihi belli oldu Taraftara mesaj gönderdiOsimhen’in dönüş tarihi belli oldu! Taraftara mesaj gönderdiHaberi görüntüle

