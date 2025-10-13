×
Icardi için kulüpler sıraya girdi! Büyük transfer yarışı başladı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 09:04

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen kulüpler transfer için yarışa girdi.

Galatasaray’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi, yeniden transfer piyasasının gözdesi haline geldi. Kulüpleri yarışa girdi.

Sarı-Kırmızılı takımda sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan Arjantinli yıldız, Güney Amerika kulüplerinin radarına girdi. 2022-2023 sezonunda Galatasaray’a transfer olduktan sonra kısa sürede takımın gol yükünü üstlenen Icardi, şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.

GÜNEY AMERİKA KULÜPLERİ MENAJERİYLE TEMAS KURDU

Meksika Ligi’nin güçlü ekibi Club America, Uruguay temsilcisi Penarol ve Arjantin futbolunun köklü kulüplerinden Estudiantes, yıldız golcüyle ilgileniyor. Üç kulübün de Icardi’nin menajeriyle temasa geçtiği, sezon sonu için şartları araştırdığı öğrenildi.

Özellikle Estudiantes’in, Icardi’yi ülkesine geri döndürme fikrine sıcak baktığı ve ekonomik olarak cazip bir teklif hazırladığı iddia ediliyor.

ŞİMDİLİK RESMİ GÖRÜŞME YOK

Galatasaray cephesi ise henüz resmi bir görüşme yapmadı ancak yönetim, taraftarın sevgilisi olan golcüyü takımda tutmak istiyor. Icardi’nin, İstanbul’da ailesiyle birlikte mutlu olduğu biliniyor. Ancak yıldız oyuncunun kariyerinin son döneminde Güney Amerika’ya dönme isteği de bilinen bir gerçek.

GALATASARAY PERFORMANSI: 96 MAÇTA 88 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Galatasaray forması altında 4. sezonunu geçiren Icardi, 96 maçta 66 gol atıp 22 de asist üreterek toplamda 88 gole doğrudan katkı sağladı.

