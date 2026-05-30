Icardi görüşmesinde Osimhen krizi! Teklifi kabul etmedi

Haberin Devamı

Galatasaray'da dördüncü sezonunu geçiren ve sözleşmesi önümüzdeki günlerde resmen sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği halen merak konusu.

GÖRÜŞMELER İÇİN GERİ DÖNDÜ

32 yaşındaki santrfor dün Japonya tatilini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Tecrübeli golcünün menajeri Pino, bir süredir Galatasaraylı yöneticilerle yeni sözleşmenin şartlarını görüşmek üzere İstanbul’daydı. Ancak şu ana kadar bir mutabakat sağlanmış değil. Icardi’nin bundan sonra yapılacak ilk görüşmede hazır bulunmak istediği öne sürüldü.

Haberin Devamı

MAAŞ TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

Buna rağmen anlaşma kolay görünmüyor. Çünkü iki taraf arasındaki görüşmeler özellikle iki konuda kilitlenmiş durumda. Bunlardan ilki elbette ki yıllık ücret. Başkan Dursun Özbek’in takımda kalmasını istediği Mauro Icardi’ye önerdiği senelik maaş net 4 milyon Euro. Menajer Pino ise bu öneriyi kesinlikle kabul etmedi. Icardi’nin sıradaki görüşmede maaşından feragat edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

İKİNCİ FORVETİ KABUL ETMİYOR

Bir diğer problemli detay ise Icardi’nin istediği süre. Şu an Osimhen takımın birinci forveti. Icardi mevcut durumda ikinci forvet olmayı kabul etmiyor. Okan Buruk ise Icardi kalsa bile bir forvet daha transfer edilmesini istedi. Yani Buruk, tecrübeli yıldıza istediği süreleri vermeyi düşünmüyor. Bu talebin nasıl aşılacağı da diğer merak konusu.