Icardi geri dönüyor

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Galatasaray, Türkiye Kupası zaferinden sonra İstanbul’da kritik bir müsabakaya çıkacak.

Cimbom üst üste üçüncü şampiyonluk için pazar günü Kayserispor’u konuk edecek. Şampiyonluğun 1 puan uzağında bulunan Galatasaray resmileşmese de kutlama hazırlıklarına başladı.

Taraftarı önünde beşinci yıldız coşkusunu yaşayacak Cimbom’un kutlamaları Icardi’nin dönüşüyle de katmerlenecek.

Tottenham’la oynanan müsabakada dizinden sakatlanan Arjantinli yıldız sezonu kapatmıştı.

Ülkesinde Galatasaray’ın gözetimi dahilinde bireysel çalışmalarını sürdüren Icardi Türkiye’ye gelecek. Kız arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gelecek olan Icardi pazar günü tribünlerde olacak.

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Arjantinli futbolcu sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarına katılacak. Kazanılan önceki şampiyonlukta en büyük paylardan birinin sahibi olan Icardi kutlamaların da başrolü olmuştu.