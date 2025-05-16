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Icardi geri dönüyor

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig
Icardi geri dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 11:54

Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı maçta sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi kutlamalar için geri dönüyor.

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Galatasaray, Türkiye Kupası zaferinden sonra İstanbul’da kritik bir müsabakaya çıkacak.

Cimbom üst üste üçüncü şampiyonluk için pazar günü Kayserispor’u konuk edecek. Şampiyonluğun 1 puan uzağında bulunan Galatasaray resmileşmese de kutlama hazırlıklarına başladı.

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Taraftarı önünde beşinci yıldız coşkusunu yaşayacak Cimbom’un kutlamaları Icardi’nin dönüşüyle de katmerlenecek.

Tottenham’la oynanan müsabakada dizinden sakatlanan Arjantinli yıldız sezonu kapatmıştı.

Ülkesinde Galatasaray’ın gözetimi dahilinde bireysel çalışmalarını sürdüren Icardi Türkiye’ye gelecek. Kız arkadaşıyla birlikte İstanbul’a gelecek olan Icardi pazar günü tribünlerde olacak.

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Arjantinli futbolcu sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlamalarına katılacak. Kazanılan önceki şampiyonlukta en büyük paylardan birinin sahibi olan Icardi kutlamaların da başrolü olmuştu.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Süper Lig

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