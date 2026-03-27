Icardi gerçeği ortaya çıktı! Türkiye'ye ne zaman dönecek? 50 milyonluk ceza tehlikesi

Galatasaray'da Cuma günü idmanda olması beklenen Mauro Icardi'nin neden Türkiye'ye gelmediği ortaya çıktı.

Tecrübeli golcü ile Wanda Nara arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Arjantin’de bulunan Galatasaray’ın yıldız golcüsü, kızlarıyla geçirdiği süreyi uzatmak istedi ancak mahkemeden çıkan karar planlarını altüst etti.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Icardi, kızlarını geçtiğimiz cuma günü okuldan aldı ve 26 Mart Perşembe sabahına kadar birlikte kalmayı planladı. Sorunsuz ilerleyen süreçte kızların babalarıyla birkaç gün daha kalmak istemesi üzerine yıldız futbolcu harekete geçti.

TALEP REDDEDİLDİ

Icardi, süreyi uzatmak için Çocuk Koruma Savcılığı’na resmi başvuruda bulundu. Ancak Wanda Nara cephesinden gelen "Çocukların okul ve psikolojik süreçlerinin aksadığı" yönündeki iddialar, sürecin seyrini değiştirdi.

GÜNLÜK CEZA TEHDİDİ

Yargı makamları, çocukların rutinlerinin korunmasına dikkat çekerek Icardi’nin talebini reddetti. Gazeteci Juan Etchegoyen’in aktardığına göre mahkeme, yıldız futbolcunun kızlarını okula götürmemesi halinde günlük 50 milyon peso para cezası ödemesine (yaklaşık 11 milyon Euro) hükmetti.

SAAT VERİLDİ: TESLİM EDİLECEK

Bir diğer Arjantinli gazeteci Laura Ubfal ise Icardi’nin 27 Mart Cuma akşamı saat 19.00’da kızlarını Wanda Nara'nın kaldığı Chateau Libertador’a götürerek ailesine teslim etmek zorunda olduğunu duyurdu.