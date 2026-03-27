×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Icardi gerçeği ortaya çıktı! Türkiye'ye ne zaman dönecek? 50 milyonluk ceza tehlikesi

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Icardi Galatasaray Antrenman#Icardi Wanda Nara
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 15:44

Galatasaray'da bir süredir idmanlarda olması beklenmesine rağmen yer almayan Mauro Icardi'ye dair önemli ayrıntılar belli oldu. Icardi'nin neden Türkiye'ye gelmediği Arjantin basını tarafından aktarıldı.

Haberin Devamı

Galatasaray'da Cuma günü idmanda olması beklenen Mauro Icardi'nin neden Türkiye'ye gelmediği ortaya çıktı.

Tecrübeli golcü ile Wanda Nara arasındaki gerilim yeniden alevlendi. Arjantin’de bulunan Galatasaray’ın yıldız golcüsü, kızlarıyla geçirdiği süreyi uzatmak istedi ancak mahkemeden çıkan karar planlarını altüst etti.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Icardi, kızlarını geçtiğimiz cuma günü okuldan aldı ve 26 Mart Perşembe sabahına kadar birlikte kalmayı planladı. Sorunsuz ilerleyen süreçte kızların babalarıyla birkaç gün daha kalmak istemesi üzerine yıldız futbolcu harekete geçti.

TALEP REDDEDİLDİ

Haberin Devamı

Icardi, süreyi uzatmak için Çocuk Koruma Savcılığı’na resmi başvuruda bulundu. Ancak Wanda Nara cephesinden gelen "Çocukların okul ve psikolojik süreçlerinin aksadığı" yönündeki iddialar, sürecin seyrini değiştirdi.

GÜNLÜK CEZA TEHDİDİ

Yargı makamları, çocukların rutinlerinin korunmasına dikkat çekerek Icardi’nin talebini reddetti. Gazeteci Juan Etchegoyen’in aktardığına göre mahkeme, yıldız futbolcunun kızlarını okula götürmemesi halinde günlük 50 milyon peso para cezası ödemesine (yaklaşık 11 milyon Euro) hükmetti.

SAAT VERİLDİ: TESLİM EDİLECEK

Bir diğer Arjantinli gazeteci Laura Ubfal ise Icardi’nin 27 Mart Cuma akşamı saat 19.00’da kızlarını Wanda Nara'nın kaldığı Chateau Libertador’a götürerek ailesine teslim etmek zorunda olduğunu duyurdu.

 

