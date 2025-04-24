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Icardi Galatasaray’dan ayrılabilir! Avrupa’dan 7 kulüp istiyor I China Suarez'den transfer ayarı

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#Icardi Galatasaray#Transfer#China Suarez
Icardi Galatasaray’dan ayrılabilir Avrupa’dan 7 kulüp istiyor I China Suarezden transfer ayarı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 15:32

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Galatasaray’da uzun süredir forma giyemeyen ve sezonu kapatan Mauro Icardi’nin, sezon sonunda sarı kırmızılılardan ayrılma ihtimalinin bulunduğu bilinirken, transferde hareketlilik yaşanıyor. Bununla beraber Icardi’nin sevgilisinin de konuya dair görüşü, transferde etkin bir rol oynayacak.

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Galatasaraylı yetkililer, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Mauro Icardi’den uzun süredir ayrı kalırken, yıldız golcünün Ağustos ayında takıma dönmesini bekliyor.

Sakatlığı süre zarfında Wanda Nara’dan ayrılan ve China Suarez ile yeni bir ilişkiye başlayan Icardi, magazin gündeminden düşmemeye de devam ediyor.

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Galatasaray, Icardi’yi beklerken, Arjantinli golcüden yeni bir karar gelebilir.

Icardi Galatasaray’dan ayrılabilir Avrupa’dan 7 kulüp istiyor I China Suarezden transfer ayarı

7 KULÜP PEŞİNDE

Arjantin medyasında yer alan habere göre Mauro Icardi’nin sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılmak istemesi çok olası. Çünkü hem istediği ülkelerden kulüpler kendisine talip oldu, hem de ‘sevgili’ faktörü ortaya çıktı.

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Yıldız golcünün durumunu yakından takip eden takımlar şu şekilde; Fiorentina, Atalanta , Real Sociedad, Girona, Villarreal, Calcio ve Roma.

Icardi Galatasaray’dan ayrılabilir Avrupa’dan 7 kulüp istiyor I China Suarezden transfer ayarı


SEVGİLİ FAKTÖRÜ DEVREYE GİREBİLİR

Öte yandan Mauro Icardi’nin yeni sevgilisi China Suarez’in, hayatına İstanbul’da devam etmeye sıcak bakmadığı ve Icardi’ye İtalya ya da İspanya’da yaşamak istediğini söylediği aktarıldı.

Icardi ise sezon sonunu beklemek ve iyileşmesinin ardından transfere karar vermek istiyor.

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#Icardi Galatasaray#Transfer#China Suarez

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