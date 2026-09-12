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Icardi dönüyor! 2. Görüşme yapılacak

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Transfer#Galatasaray
Icardi dönüyor 2. Görüşme yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 14:21

Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesiyle beraber çeşitli kulüplerle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Icardi için yeni bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray'ın efsaneleri arasında girmeyi başaran Mauro Icardi, bu yaz sonunda takımdan ayrılarak sevenlerini üzmüştü.

Aylardır bir türlü kendisine takım bulamayan Arjantinli yıldızın, bir sonraki durağının neresi olacağı merak konusu. Golcü yıldız için Team TALK flaş bir transfer iddiası ortaya atttı.

Icardi dönüyor 2. Görüşme yapılacak

Henüz bir takıma imza atmayan Arjantinli yıldız, Premier Lig ekibi Everton'un teklifine sıcak bakıyor. Everton yönetimi, Mauro Icardi ile son bir görüşme daha yapacak.

İngiliz temsilcisinin, herhangi bir bonservis engeli bulunmayan Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak adına kısa süre içerisinde resmi bir teklif masasına koymayı planladığı kaydedildi.

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Icardi dönüyor 2. Görüşme yapılacak

Haberin detaylarında dikkat çeken en önemli unsur ise yıldız oyuncunun transfere olan yaklaşımı oldu. Galatasaray ayrılığı sonrası bireysel çalışmalarını sürdüren ve yeni takımını bekleyen Icardi'nin, kariyerine Premier Lig'de devam etme fikrine oldukça olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Arjantinli golcünün, Everton'dan gelecek projeye ve teklife sıcak baktığı, tarafların kısa süre içinde anlaşma zemini bulabileceği öne sürüldü.

Icardi dönüyor 2. Görüşme yapılacak

 

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#Mauro Icardi#Transfer#Galatasaray

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