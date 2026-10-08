Icardi cephesi Dursun Özbek’i yalanladı!

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Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki sürecine ilişkin gündeme gelen iddialara menajeri Elio Pino’dan yanıt geldi. Pino, söz konusu haberlerin doğru olmadığını savunarak ne kendilerinin kulüple temasa geçtiğini ne de Galatasaray’dan bir telefon aldığını söyledi.

"BU YALAN HABER!"

Galatasaray ile iletişim kurulduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Elio Pino, "Kimse Galatasaray'la iletişime geçmedi, bu yalan haber." ifadelerini kullandı.

"KİMSE ARAMADI!"

Icardi’nin sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği dönemi değerlendiren Pino, bu deneyimin başlangıcı ve sonu olan güzel bir macera olduğunu dile getirdi. Menajer, açıklamasında şunları söyledi: "Mauro'nun Galatasaray'daki deneyimi, her güzel şey gibi bir başlangıcı ve bir sonu olan harika bir maceraydı. Kimse Galatasaray'la iletişime geçmedi, Galatasaray'dan kimse beni aramadı."

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"ICARDI'YE SALDIRI VAR"

Arjantinli futbolcu hakkında yayımlanan haberlere de itiraz eden Pino, Icardi’nin planlı bir medya saldırısının hedefinde olduğunu öne sürdü: "Her gün Mauro Icardi'ye karşı gülünç ve önceden planlanmış bir medya saldırısı düzenleniyor."

DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise daha önce Icardi’ye takımda kalması için teklif sunduğunu açıklamıştı. Özbek, oyuncunun beklentilerinin yalnızca maddi konularla sınırlı olmadığını belirterek Osimhen ile Icardi’nin birlikte kullanılması konusuna dikkat çekmişti. Veda organizasyonu için de futbolcudan yanıt beklediklerini söyleyen Özbek’in açıklaması şöyleydi: "Mauro Icardi'nin kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı, sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, Galatasaray'a çok şey verdi, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Yaptığı hizmetleri inkar etmiyoruz, kendisine de söyledim. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz."