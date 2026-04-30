Icardi ayrılıyor! Galatasaray halefini Başakşehir'de buldu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer#Icardi#Bertuğ Yıldırım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 08:54

Galatasaray, Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin kararını henüz netleştirmedi ancak Arjantinli golcünün ayrılığı yakın görünüyor. Sarı kırmızılılar bu bağlamda, Icardi'nin yerine 2 aday belirledi.

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa koşan Galatasaray bir yandan gelecek sezonun kadro planlamalarına da başladı. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sona erecek Mauro Icardi'nin geleceği hakkında tam kararını veremezken bir yandan santrfor bölgesi için arayışlarına başladı.

DURSUN ÖZBEK BİZZAT DEVREDE

Galatasaray yerli forvet takviyesi doğrultusunda Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül’le yakından ilgileniyor. Sarı-Kırmızılı kulüp iki Milli futbolcudan en az birini renklerine bağlayarak yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Başakşehir forması giyen Bertuğ için bizzat Başkan Dursun Özbek devrede.

OKAN BURUK'TAN ONAY

Deniz için de Porto’ya önümüzdeki günlerde bir teklif yapılması planlanıyor. Okan Buruk’un her iki golcüyü de çok beğendiği ve kadrosunda görmeyi mutlaka istediği öğrenildi.

SANTRFORLA SINIRLI KALMAYACAK

Sadece forvete değil, orta saha ve savunmaya da hem genç hem de potansiyelli yerli transferleri yapılması düşünülüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
