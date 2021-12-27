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İç sahada en az gol atan takım Göztepe

#Süper Lig#Göztepe#Anadolu Kulüpleri
İç sahada en az gol atan takım Göztepe

Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in ilk devresinde sahasında oynadığı 10 maçta 6 gol atarak iç sahada en az gol atan takım oldu.

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Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in ilk devresini 15 puan toplayarak 19. sırada tamamladı.

İlk devrede sahasında 10 maça çıkan sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 6 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Topladığı 8 puanla lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’la birlikte iç sahada en az puan toplayan takım olan Göztepe, özellikle iç sahada gol atma sıkıntısı yaşıyor.

İzmir temsilcisi, sahasında oynadığı 10 maçın 6’sında gol atamazken, 4’ünde ise toplamda 6 gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ve Gaziantep FK’ye 2 gol, Fenerbahçe ise 1 gol attı.

Dün oynanan maçta Adana Demirsporlu Rassoul’un kendi kalesine gol atmasıyla beraber gol sayısını 6’ya çıkaran Göztepe, ligin ilk devresinde iç sahada en az gol atan takım unvanına sahip oldu.

Göztepe’nin ardından iç sahada en az gol atan takımlar ise 11'er golle Altay ve Giresunspor.

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#Süper Lig#Göztepe#Anadolu Kulüpleri

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