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Ibrahimovic, Djokovic'i kendisine benzeterek övdü

#Zlatan Ibrahimovic#Novak Djokovic#Serie A
Ibrahimovic, Djokovici kendisine benzeterek övdü

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, tek erkekler tenisinde dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i kendisine benzeterek övdü.

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Kulübün internet sitesine röportaj veren 40 yaşındaki Ibrahimovic, babasının Boşnak, annesinin ise Hırvatistan kökenli olduğunu hatırlatarak, "Djokovic de benim gibi Balkan kökenli. Bu nedenle karakterlerimiz patlamaya müsait. Kızdığın zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Daha iyi konsantre olup, daha dikkatli davranıyorsun. Novak'ın kafası attığı zaman kortta en iyi performansına ulaştığını biliyoruz. Ben de bu durumun yaşayan bir örneğiyim." değerlendirmesinde bulundu.

Djokovic'in sportif başarılarına hayran olduğunu vurgulayan Ibrahimovic, "O, tam anlamıyla bir sporcu. Beyin çalışsa da az tecrübe, onun değerini azaltır. Ama beyin, deneyimle birleştiği zaman ortaya karakter çıkar. Onun kafası benim gibi çalışıyor." şeklinde konuştu.

Bu yıl Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşamasına rağmen ABD Açık'ta finalde kaybederek sezonun tüm grand slam turnuvalarından zaferle ayrılma şansını son anda kaçıran 34 yaşındaki Djokovic'in performansını değerlendiren Zlatan Ibrahimovic, "New York'ta yaşanan o kriz yok mu? Böyle bir hayal kırıklığını hazmetmek, Djokovic için çok zor olmuştur. Bütün yıl kafasını çalıştırarak oynadı ve tüm maçlarını kazandı. Ama son adımda, bir şeyler ters gitti. Ne yazık ki böyle şeyler oluyor. Ama bu sezon yaptıkları inanılmazdı ve o da öyle düşünmeli." ifadelerini kullandı.

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Djokovic, daha önce verdiği bir röportajda, İsveçli futbolcu ile iyi arkadaş olduklarını aktararak, "Ibrahimovic harika bir savaşçı. Fenomen bir şampiyon." şeklinde görüş belirtmişti.

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#Zlatan Ibrahimovic#Novak Djokovic#Serie A