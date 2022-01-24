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İbrahima Yattara'dan futbola geri dönüş! Maçtan maça gelecek...

#Yattara#Transfer Yattara#Yattara Transfer Haberleri
İbrahima Yattaradan futbola geri dönüş Maçtan maça gelecek...

Denizli Süper Amatör Küme A Grubu'nda 24 puanla lider durumda bulunan Yeşil Çivril Belediyespor, Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara ile el sıkıştı.

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Denizli temsilcisi Trabzonspor'la özdeşleşen forvet İbrahima Yattara ile anlaştı.

Yattara'nın bu transfer karşılığında herhangi bir ücret talebi olmadı. Yalnızca ulaşım, konaklama gibi ihtiyaçları kulüp tarafından karşılanacak.

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GİNELİ YILDIZ MAÇTAN MAÇA GELECEK

Göktaş, "Yattara yarın Çivril'e gelecek ve anlaşmaya imza atacağız. İstanbul'da olan Yattara maç günü Çardak havaalanına inecek ve 100 kilometre mesafede ki ilçemize gelip maçını oynadıktan sonra akşam uçağı ile dönecek. Yattara sayesinde tribüne daha çok taraftarımız gelecektir. Ayrıca forma satışından kulübe gelir bekliyoruz. Hedefimiz 3. Lig" dedi.

Yeşil Çivril Belediyespor'la anlaşan Yattara'nın Amatör Futbola Destek Projesi kapsamında maçtan maça Çivril'e geleceği öğrenildi. Konuyla ilgili kulüp, resmi yayın organlarından paylaşım yaptı.

Yeşil Çivril Belediyespor'un açıklaması şöyle;

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