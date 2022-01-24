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İbrahima Yattara'dan futbola geri dönüş! Maç başı 350 lira kazanacak...

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İbrahima Yattaradan futbola geri dönüş Maç başı 350 lira kazanacak...

Denizli Süper Amatör Küme A Grubu'nda 24 puanla lider durumda bulunan Yeşil Çivril Belediyespor, Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara ile el sıkıştı.

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Denizli temsilcisi Trabzonspor'la özdeşleşen forvet İbrahima Yattara ile anlaştı. Yönetim, 5 yıl sonra yeşil sahalara dönen 41 yaşındaki Gineli futbolcuya maç başı 350 lira verecek.

Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Gökyaş, kulüpte futbol oynamış olan 26 yaşındaki Ahmet Kılınç'ın Yattara'nın transferinde aracı ve sponsor olduğunu belirtti.

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GİNELİ YILDIZ MAÇTAN MAÇA GELECEK

Gökyaş, "Yattara yarın Çivril'e gelecek ve anlaşmaya imza atacağız. İstanbul'da olan Yattara maç günü Çardak havaalanına inecek ve 100 kilometre mesafede ki ilçemize gelip maçını oynadıktan sonra akşam uçağı ile dönecek. Yattara sayesinde tribüne daha çok taraftarımız gelecektir. Ayrıca forma satışından kulübe gelir bekliyoruz. Hedefimiz 3. Lig" dedi.

Yeşil-beyazlı ekipte maç başı 350 lira alacak olan Yattara'nın geliş gidiş uçak biletlerinin sponsor Ahmet Kılıç tarafından karşılanacağı ve havaalanından ilçeye kadar özel araçla gelip gideceği belirtildi.

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