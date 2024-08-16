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İbrahim Üzülmez'e Süper Lig'den teklif var mı? Açıkladı...

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#Süper Lig#İbrahim Üzülmez#Beşiktaş
İbrahim Üzülmeze Süper Ligden teklif var mı Açıkladı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 14:21

Şu an boşta olan 50 yaşındaki teknik direktör İbrahim Üzülmez, her an bir Süper Lig takımıyla anlaşabileceğini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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Samsun’da oynanan Samsunspor-Beşiktaş maçını takip eden İbrahim Üzülmez, sonrasında bir dönem futbol oynadığı Amasya'yı da ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Üzülmez, Amasyaspor'un kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Amasyaspor’da top oynarken burada güzel dostluklar edindim. 1997 yılında Amasyaspor ile ikinci lige çıkmıştık. Benim İbrahim Üzülmez olmamda en çok Amasyaspor’un payı var, bunu unutamam. Teknik direktörlük konusunda ise Süper Lig'den görüştüğümüz takımlar var. Hatta eli kulağında, her an imza atabiliriz. Son detayları görüşüyoruz. Hangi takım olduğunu söyleyemem ama işin imzaya kaldığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

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#Süper Lig#İbrahim Üzülmez#Beşiktaş

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