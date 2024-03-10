İbrahim Üzülmez'den Fenerbahçe maçı açıklaması: Teslim olmaya gelmedik

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşan Pendikspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez açıklamalar yaptı.

"TESLİM OLMAYA GELMEDİK"

İyi bir oyun ortaya koymak istediklerini söyleyen İbrahim Üzülmez, "Geldiğimiz günden beri oyuncularımıza çok şey anlattık. Çok çabuk gol yiyen ve kırılgan yapıya sahip bir takımız. Geçen hafta daha iyi başlamak isterdik ama olmadı. Fenerbahçe maçı bizim için bir fırsat. Biz teslim mi olacağız, mücadele mi edeceğiz? Zor olsa da puan ya da puanlar almak istiyoruz. Teslim olmaya gelmedik. İyi futbol oynamak en büyük dileğimiz. İyi mücadele ederek hedeflerimize ulaşırız inşallah. Fenerbahçe'yi de perşembe günü oynadıkları maçtan dolayı tebrik ediyorum. İkinci maçta da aynı başarıyı gösterirler umarım." dedi.

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"FENERBAHÇE'YE KARŞI AÇIK OYNAMAK SIKINTI OLUR"

Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini belirten İbrahim Üzülmez, "Sadece defans yaparak maç kazanamazsınız. İleride Thiam, Umut ve Halil gibi oyuncularımız var. Fenerbahçe'ye karşı açık oynamak sıkıntı olur tabii ama hafta içi Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Önemli olan bizim iyi mücadele etmemiz. Bu kırılgan yapıyı bir kenara bırakmamız lazım. Umarım bizim için bir çıkış maçı olur. Hakemlerin öne çıkmadığı sadece futbolun konuşulduğun bir maç olmasını diliyorum." diye konuştu.