İbrahim Üzülmez: ''Yarışın içerisinde sonuna kadar olacağız''

"ÇOK BARİZ HAKEM HATALARI VAR"



Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında alınan 1-1lik beraberliği değerlendirerek sözlerine başlayan Üzülmez, karşılaşmada öne geçtikten sonra da farkı açabilecek pozisyonlar yakaladıklarını belirtti. İkinci yarıda ortaya koydukları performansa ilişkin kendi içlerinde özeleştirilerini yapmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, Ancak, Adana Demirspor maçından sonra Bursaspora karşı maalesef algı operasyonlarının başladığını söylemiştim. Belki çok ciddiye alınmadı, üzerinde durulmadı ama maalesef bu ligde son 2-3 haftalık periyoda baktığınız zaman Bursaspora karşı yapılan çok bariz hakem hataları var. Sadece hakem hatalarını ön plana çıkarıp, saha içerisindeki hatalarımızı görmezlikten gelmiyoruz, biz bunu oyuncularımızla konuşuyoruz. Ancak hele ki bu hafta Erkan Özdamar diye bir hocamız vardı (Ümraniyespor maçının hakemi), tamamen bu maçı Bursaspora vermemek ile ilgili beden dili olduğunu görüyoruz. Bu bizi üzdü; yoksa saha içerisinde kaybedersiniz, kazanırsınız, Bursaspor şampiyon olur olmaz. Bursasporun Süper Ligde şampiyonluğu var dedi.



"SONUNA KADAR BU YARIŞIN İÇİNDEYİZ"



Taraftarlardan Biz saha dışındaki bu olumsuzluklara boyun eğmeyeceğiz mesajları geldiğini ancak, taraftarların aynı zamanda kendilerinden hırslı, agresif ve istekli bir oyun beklediklerini dile getiren Üzülmez, Bazen söylemlerimi cımbızla çekenler var, takıma inanmıyor diye. İbrahim Üzülmezin en önemli hedeflerinden birisi, bir emekçi ruhu içerisinde aldığı takımı, sonuna kadar en iyi şekilde limana yanaştırmaktır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Taraftarlarımız bize inansın, güvensin. Bize gösterdikleri destek, takdir edilmesi gereken bir destek, çok teşekkür ediyorum. Yaş ortalaması yüksek bir takımız, zaman zaman saha içerisinde acılar çekiyoruz, çekeceğiz de, şampiyonluk çok kolay olmayacak. Çetin yollardan geçiyoruz. İlk defa Adana Demirspor maçında tam kadro olmaya başlamıştık ve 67 dakikalık sürede çok önemli futbol ortaya koyarak, sahayı domine eden bir takım görüntüsündeydik ama sonrasında biraz Özer Hurmacının kırmızı kartıyla birlikte son haftalarda sıkıntı yaşıyoruz. Lehimize çevireceğiz, pes etmeyeceğiz, yılmayacağız. Bursaspor şampiyonluk yaşamış bir camia, 2-3 haftalık tökezlemelerde hemen teslim olacak düşüncesi ortaya çıkmasın. Sonuna kadar bu yarışın içerisinde iddialı bir şekilde pozisyonumuzu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın diye konuştu.



"VERSENE SELEZNOV’UN POZİSYONUNA PENALTIYI"



Ümraniyespor maçında, dördüncü hakem ile yaşadığı diyaloğa ilişkin gelen bir soruyu da yanıtlayan Üzülmez, Dördüncü hakem çok farklı bir hakemdi, ilk defa böyle bir hakem ile karşılaştım. Saha içerisinde uyarılmamız gerektiği ile ilgili kendisine de söylemiştim ama dördüncü hakemin öyle bir vücut dili var ki devre arasında orta hakeme gideceğim diyorum ki bir iki serzenişte bulunayım, 3 sarı kartımın olduğunu da biliyor gidemezsin diyor. Biraz öne çıkıyorum, hocam hemen yerine diyor. Orta hakeme bir şey söyleyeyim diyorum, hocam kart görürsün diyor. Tavırları kötü. Hakem demek adil demek. Hakemin de bizi uyarması gerekiyor ama böyle bir vücut tavrı, böyle bir umursamaz görüntü, sonuçta dördüncü hakemsin. Kendini de abartma. Bana karşı tavır içerisindeyken, sen beni uyar, beni uyardığın zaman ben kendi üzerime düşen görevi alırım. Kendimi senden üstün görmüyorum ama bu vücut tavrına ilk defa rastladım. Shehunun pozisyonunu süzemeyen bir hakem olabilir mi. Adamın ayağı kaymış, tamamen topa odaklı ama sen niyetin ne olduğunu bilmediğin için direkt kırmızı kart. Versene Seleznovun pozisyonuna direkt kırmızı kart, penaltıyı. Shehunun çekildiği penaltı pozisyonu var, vermezsin. Orada dördüncü hakem İbrahim Üzülmez ile uğraşsın ifadelerini kullandı.



"SON 9 HAFTADA HERKES TAKIMA SAHİP ÇIKSIN"



Bursaspor camiasına da seslenen deneyimli teknik adam, Arkadaşlar, Bursaspor camiası birlik beraberlik içerisinde olsun, ileri gelenleri de birlik beraberlik içerisinde olsun, gelin maça. Gelin Bursaspora sahip çıkın. Bizler bugün varız, yarın yokuz, aslolan Bursaspordur. Her hafta bunu anlatmaya çalışıyorum ama geldiğimizden beri onun desteği yok, o takıma güvenmiyor. Hakikaten iyi niyetli mücadele vermeye çalışıyoruz. Kardeşim, geldiğimiz takımda borçlar var, nereye gitti bu kadar para yahu? Bunları söylerken ben de üzülüyorum, belki ben de eleştirileceğim ama gelmişken şu 9 haftada herkes bu takıma sahip çıksın. Yeri gelince herkes Bursasporluyum diyor, desteğe gelince kimse yok. Burada en çok takıma sahip çıkanlar taraftarlar. Deplasmanlarda bizim yanımızdalar, iç sahada 30 bin kişi oynatıyorlar. Allah razı olsun onlardan. Ben onlara karşı mahcubiyet içerisinde olduğumu söylüyorum. Oyuncularıma da söylüyorum, bu taraftar bize iyi zamanda da kötü zamanda da sahip çıkıyor. Başka takımlarda da şehrin ileri gelenleri sahip çıkıyor ama Bursaspora gelince bir güvensizlik var. Şu 9 haftada herkes bu takıma sahip çıksın. Herkes bu takımın yanında olsun. Özde olsun, saf temiz duygularla takımın içerisinde olmamız gerekiyor. Bu hafta Alinur Bey (Aktaş) geldi, öncesinde gelen yok. Manevi olarak gelin destek verin. Taraftarımıza ihtiyacımız var, bizim yanımızda olsunlar. Bu süre içerisinde olumsuzlukları bir kenara bırakalım, bu takımı nasıl ileriye götürebiliriz anlayışı içerisinde bize de sahip çıksınlar şeklinde konuştu.



"BURSASPOR, BURSALILARINDIR"



Sözlerine devam eden Üzülmez, BB Erzurumspor maçından sonra Ümit Öztürk hocamın yanına gittim. Kaybettiğim bir maçtan sonra teşekkür ettim, sarıldık birbirimize. Kaybettiğim maçtan sonra bunu söylüyorum. Hem Altay maçının hakeminin, hem Ümraniyespor maçının hakeminin çok bariz bir şekilde Bursasporun maçlarında rahat olduğunu görüyoruz. Mazeretlerin arkasına sığınan biri olmadım ama bir şeyler de hissetmeye başladım. Bu sahanın içerisinde yapmamız gerekenler var, oyuncularımızın yapması gerekenler var, hakem hocalarımızın da temiz, adil, dürüstçe maç yönetmeleri gerekiyor. Bizim istediğimiz bu. Bursaspor taraftarı da bunu ister. Bu süre içerisinde her şeyimizi bir kenara bırakıp, bu takımı inançlı, coşkulu bir şekilde bu şehri başarıya ulaştırmak istiyoruz. Sadece bu bizlik değil, taraftarlık değil, herkes yanımızda olsun. Bursaspor, Bursalılarındır, herkes gelsin açıklamalarında bulundu.



"TAKIMIMIZA, OYUNCULARIMIZA GÜVENİYORUZ"



Fikstüre ve takımın eksikliklerine ilişkin gelen soruya ise Üzülmez, Öncelikle birlikteliğe ihtiyacımız var. Bu hafta Burak Kapacakı kullanabilir miyiz, soru işareti, yüzde 50-50. Yarınki antrenmanda göreceğiz. Adana Demirspor maçı öncesi kendi odamda 11i yaparken, iki dakikalık düşünce içerisinde oldum, ama bazı maçlarda yemin ediyorum 2 gün düşünüp 11 oluşturmaya çalışıyorum. Oyuncu profili, saha içerisindeki göstereceği reaksiyon, verimliliği gibi. Ama bizim bunu da bir kenara bırakıp hafta hafta bakmamız lazım. En önemli hafta ilk hafta. Bu hafta oynayacağımız İstanbulspor maçında da mevcut oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İstanbulspor çıkış içerisinde olan, bir sistem takımı. Özgüvenleri yüksek, saha içerisinde rahat oynamaya çalışan, genç ve koşan bir takım. Bizim de aynı düşünce içerisinde cevap vermemiz gerekiyor. Kolay maç olmayacaktır, zaten bu ligde kolay maç yok. Takımımıza güveniyoruz, takımımıza inanıyoruz, kendimizi de çok yüksekte görmeyelim çünkü yaş ortalaması yüksek bir takımız. Bu takımla şüphesiz yarışın içerisinde sonuna kadar olacağız. Herkes bize destek olsun, bu takımla sonuna kadar gideceğim. Bazen tökezlemeler olabilir ama işin sonunda inanan oyuncu grubu ve teknik adam, bu işi sonuna kadar götürecektir. Taraftarımız da bize inanıyor. Yağmurda çamurda, karda, en samimi ve beklenti olmaksızın destek veriyor. Mahcubiyetim onlara karşı biraz daha agresif bir takım ortaya çıkarmaktı ama istediğimiz bazen olmuyor. Her şeye rağmen onlar bizim yanımızda olsun yanıtını verdi.



"SABIRLIYMIŞIM Kİ KART YEMEDİM"



Son olarak Biz hakem hatalarının arkasına sığınmıyoruz, kaybettiğim Erzurumspor maçından sonra hakemi tebrik etme iradesini gösteren bir teknik adamım diyen Üzülmez, Şu son 2 haftalık dilimde hakemlerin vücut dilleri bana çok iyimser gelmiyor. Saha içerisindeki tavırları hoşuma gitmediği için bundan bahsediyorum. Her hafta 3 sarı kartlı oyuncum cezalı duruma düşüyor, çok enteresan. Listeye mi bakıyorlar, onu da anlamış değilim. Dördüncü hakem de benimle uğraştı; sabırlıymışım ki kart yemedim ifadelerini kullandı.



Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, sistem değişikliği düşüncesi içinde olduğunu da söyledi.