İbrahim Üzülmez: 'Futbolun eski tadı yok, mecburiyetten oynanıyor'

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynayacakları Keçiörengücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Ligin geride kalan haftalarına ilişkin hiçbir bahanelerinin kalmadığına işaret eden deneyimli çalıştırıcı, "Beklentiler yüksek. Takımı 'pandemi öncesi ve sonrası' diye ikiye ayırıyorum. Pandemi öncesinde takım olarak Boluspor karşılaşmasıyla beraber ufak da olsa bir kırılganlık yaşadığımız haftalardı o dönem. Pandemiden sonra ise iyi başladık. Oyuncular 35-36 günde saha içinde maksimum performans vermeye çalıştı. Zaman zaman bunaltıcı bir hava olmasına rağmen iyi çalıştılar. Bunun da karşılığını almak istiyoruz" dedi.

'OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM'

Keçiörengücü maçının çok önemli olduğuna vurgu yapan Üzülmez, saha şartlarının çok olumlu olmadığını dile getirdi. Oyuncularına güvendiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kenetlendiler. Umarım bunun karşılığını sahaya dökeriz. Bizim de zorlandığımız kadro var. Hazır olan bir oyuncu grubu var. Teknik adamlar da 'keşke böyle zorlanalım' derler. Alternatifli bir kadromuz var. Keçiören'e karşı iyi bir maç çıkartıp beklentilere cevap vermek istiyoruz. Taraftarın istediği oyunla da 3 puanla mutlu şekilde döneriz inşallah Ankara'dan" diye konuştu.

'BU TAKIM ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAK GÜÇTE'

Keçiörengücü'nün sahada bir sistem dahilinde oynadığını belirten Üzülmez ,"Mütevazı bir takım ve teknik adam var. Bu maçlar kolay değil. Sahanın sentetik çim olması bizim açımızdan bir dezavantaj oluşturuyor. Beraber oynamayı alışkanlık haline getirmiş takıma karşı oynayacağız. Bu ligde her maçın farklı hikayesi var. Bir Altınordu, Menemen ve Keçiören gibi takımların saha içerisinde çok koştuklarını düşünürsek kolay maç değil. Pandemide ortaya koyduğumuz karakteri sahaya yansıtmak istiyoruz. 6 haftalık süre içerisinde Keçirören'le beraber takım bunu başaracak ve hedef olan şampiyonluğa ulaşacak güçte" dedi.

'BURSASPOR SÜPER LİG'İ HAK EDİYOR'

Defansta sıkıntıları olduğunu kaydeden Üzülmez, "Son haftalarda her maçta gol attık ama her maçta da gol yedik. Hedefe giden takımın bu kadar gol yememesi gerekiyor. Defansif anlamdaki zaafımızı da gidermeliyiz. Bireysel anlamda sporcu performansını üst sıralara çıkarmamız gerekiyor. Bizim işimiz saha içidir. Daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Başkanımız Mesut Mestan da bu konuda çalışıyor. Bursaspor, Bursalılarındır ve büyük camiadır. Daha iyi yerlerde olması gerekiyor. Süper Lig'i fazlasıyla hak ediyor. 6 haftalık süreç içerisinde herkesin bizim yanımızda olması ve bizi desteklemesi gerekiyor. Biz üstümüze düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bursaspor'u sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmaya çalışıyoruz. Şehir dinamiklerinin de kalbi Bursaspor'la atıyor. Önümüze bakmalıyız. Keçiören, Adana vs. Gelecekle ilgili sıkıntı yaşanmaması için bu sene çok önemli" ifadelerini kullandı.

'ESKİ TAT YOK'

Pandemi sonrası futbola dönüşü yorumlayan İbrahim Üzülmez, "Eski tat yok. Seyircinin uğultusunun olmadığı maçlarda keyif olmuyor. Sadece Türkiye değil, Almanya veya İspanya da böyle. Eski keyfi alamıyoruz. Futbol mecburiyetten, maddiyattan ve sıralamanın netleşmesinden oynanıyor. Federasyonun işi kolay değil, 'Maçlar oynansın ve tescil edelim' diye uğraşıyorlar. Taraftar ambiyansı alamıyor. İnşallah pandemi biter de onlar da stada gelir" değerlendirmesinde bulundu.