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GeriFutbol İbrahim Toraman: "Futbolu Beşiktaş kaptanı olarak bırakmak isterdim..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 14:32,Son Güncelleme:

İbrahim Toraman: "Futbolu Beşiktaş kaptanı olarak bırakmak isterdim..."

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İbrahim Toraman: "Futbolu Beşiktaş kaptanı olarak bırakmak isterdim..."
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu İbrahim Toraman, futbolu siyah-beyazlı takımın kaptanı olarak bırakamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Paris Saint-Germain Kulübünün Türkiye'deki resmi altyapı organizasyonu Paris Saint-Germain Academy Turkey'in YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Toraman, kendisini her zaman Beşiktaşlı İbrahim Toraman olarak gördüğünü belirterek, "Ama beklediğim gibi bir ayrılık yaşadığımı söyleyemem. Futbolu Beşiktaş kaptanı İbrahim Toraman olarak bırakmak isterdim." ifadelerini kullandı.

2004-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Toraman, siyah-beyazlı ekipten kırgın ayrıldığını vurgulayarak, "Uzun yıllar hizmet eden bir futbolcu olarak daha güzel ayrılabilirdim. Futbolda böyle ayrılıklar da var. Tabii ki benim isteğim Beşiktaş’ta futbolu bırakmaktı ama olmadı. İyi şekilde ayrılabilirdik." değerlendirmesini yaptı.

İbrahim Toraman: 'İbrahim Üzülmez kişisel çıkarları yüzünden hem bana hem Beşiktaş'a zarar verdi'Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski savunma oyuncusu İbrahim Toraman, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu. Toraman, geçmiş dönemlerde İbrahim Üzülmez ile yaşadıklarını da danlı yayında böyle açıkladı.
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Paris Saint-Germain Academy'i de değerlendiren Toraman, şunları kaydetti:

"Ailelerin, çocuklarını her konuda her zaman desteklemesini öneririm. Bu bağlamda Paris Saint-Germain Academy Turkey, 5 şehirdeki 8 tesisiyle fark yaratıyor. Paris Saint-Germain gibi bir kulübün Türkiye'ye yatırım yapıp; kişisel gelişim dersleriyle harmanlanmış futbol eğitimini sunması, Türkiye'ye yeni yetenekler kazandırılması konusunda çok büyük bir şans."

 

İbrahim Toraman: Futbolu Beşiktaş kaptanı olarak bırakmak isterdim...

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