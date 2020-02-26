MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleriİbrahim Kutluay'dan milli oyunculara eleştiri: "Ağlamasın, sızlamasın bu arkadaşlar!"
GeriBasketbol İbrahim Kutluay'dan milli oyunculara eleştiri: "Ağlamasın, sızlamasın bu arkadaşlar!"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Spor Arena
Haber Giriş: 26.02.2020 - 15:56,Son Güncelleme:/

İbrahim Kutluay'dan milli oyunculara eleştiri: "Ağlamasın, sızlamasın bu arkadaşlar!"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İbrahim Kutluay'dan milli oyunculara eleştiri: "Ağlamasın, sızlamasın bu arkadaşlar!"
Abone Olgoogle-news

Eski basketbol İbrahim Kutluay, A Milli Basketbol Takımı'nın Hollanda ve İsveç karşısında aldığı yenilgiler sonrası oyunculara sert eleştiriler getirdi.

Eski milli oyuncu İbrahim Kutluay, A Milli Basketbol Takımımızın Hollanda ve İsveç maçlarında aldığı yenilgiler sonrası takıma sert eleştiriler getirdi.

Oyuncuları hedef gösteren Kutluay, "Koskoca Türk Milli Takımı,  Shane Larkin'i eli kolu bağlı bir şekilde bekliyor maç kazandırsın diye... Hollanda'da adını sanını bilmediğin oyuncular var. O formayı giyen oyuncularımızın birçoğu THY Euroleague'de oynuyor. Demek ki yetersiz bu oyuncular. Demek ki yeteri kadar çalışmıyor bu arkadaşlar. Demek ki hak ettiklerinden fazla kazanıyor bu arkadaşlar. Anadolu Efes'te Fenerbahçe'de oynuyor bu arkadaşlar. Oyuncuların kesinlikle ağlamaya sızlamaya hakkı yok. Bu mudur yıllar sonrasında gelinen durum? Oyuncularımız demek ki hak ettiklerinden fazlasını kazanıyor. Demek ki yetersizler." ifadelerini kullandı. (Socrates Dergi)

İsveç 87-80 Türkiye
İsveç 87-80 Türkiye
Türkiye 65-72 Hollanda
Türkiye 65-72 Hollanda

Barcelona paylaştı; Kobe Bryant'ın en özel görüntüleri;

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle