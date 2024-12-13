İbrahim Kutluay'dan canlı yayında şok tepki!

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Eski basketbolcu ve yorumcu İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'de futbol ve basketbol branşlarındaki kötü gidişata tepki gösterdi.

Monaco maçını yayıncı kuruluşta yorumlayan Kutluay, salondaki taraftar tepkilerinin ardından adeta içindekileri döktü.

Fenerbahçeli kimliğiyle bilinen Kutluay, futbolun ardından basketbol maçındaki kötü oyun ve skor sonrası taraftarların reaksiyonlarda haklı olduğunu ifade etti.

"Fenerbahçe taraftarı bu kadar sınanmamalı" diyen Kutluay'ın yayında sarf ettiği sözler şöyle;



"Dün Bilbao maçına bakıyorsun kaleye bile gidemeyen bir Fenerbahçe hem de bugün basket maçında sahada olmayan bir Fenerbahçe. Daha ne yapsın bu insanlar? Futbolda yaşananlar basketbola da sıçradı. Bilbao mağlubiyeti Monaco maçı atmosferini etkiledi. Yönetime protesto tezahüratları salonda da yapılıyor. Fenerbahçe taraftarı da bu kadar sınanmamalı. Futbolda üst üste mağlubiyetler sonrası basketbolda da kötü oyun olunca tepkiler bugün için normal. İyi giden basketbol takımı da ağır bir yenilgi aldı. İnsanlar da bir yerde tepki vermek zorunda. Onları da anlamak lazım. Bu taraftarın yüzü gülmeyecek mi ya!"

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