İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı açıklaması: 'Kendisine mesaj attım, yasal haklarımı kullanacağım'

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da yönetim, bugün gerçekleştirilen antrenmanı tam kadro takip etti.

Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

İşte Hatipoğlu'nun sözleri:

"KİŞİSEL VERİLERİN İHLALİ SÖZ KONUSU"

"Aslında ben bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmak istemediğimi, bu diyaloğu kapattığımı 7 Kasım'da iletmiştim. Çok kısa şunu söylemek istiyorum. Kişisel verilerin ihlali söz konusu. Bir yayın sırasında iki kişi arasındaki bir mesajın, başka birine gösterilmesi yasal olarak uygun bir davranış değil. Bu konuda yasal haklarımı kullanacağımı belirtmek istiyorum."

"CAMİADAN ÖZÜR DİLERİM"

"Tottenham maçından sonra bu konuyla ilgili açıklama yapmıştım. Milli arada yapmak üzere görüştüğümüzü, hakem isimleri üzerinde konuştuğumuzu, bazı hakem isimler üzerinde anlaştığımızı söylemiştim ama gerisini henüz tamamlayamamıştık. O gün o yazışmaları gösterdiği gazeteciden, bunların dışında görüp görmediğini açıklamasını rica ediyorum. Bütün aramızdaki diyalog bundan ibaretti. Eksik kalan bir şey var; bu mevzuyu bir daha konuşmamak üzere kapatmak istiyorum. Yanlış kişiyle diyaloğa girdiğimi söylemiştim. Camiadan özür dilerim. O mesajların sonunda benim bir cevapsız aramamı da görmüş olmaları lazım. Kendisi o sosyal medya paylaşımını yaptıktan hemen sonra kendisini aradım."

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"ARKASINDA SİNSİ BİR PLAN VAR"

"Amacının ne olduğunu, neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu öğrenmek istedim. Ancak cevapsız çağrı oldu. 1.5 saat geri dönmesini bekledim, olmadı. Kendi tercih ettiği platformda bunun samimi bir davranış olmadığını, arkasında başka sinsi bir plan olduğunu belirterek bu diyaloğa son verdim. Bir daha bunla ilgili herhangi bir şey konuşmak istemiyorum."