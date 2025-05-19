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İbrahim Hatipoğlu: 'Şampiyonluğu çaldırmadık!'

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#Galatasaray#İbrahim Hatipoğlu#Süper Lig
İbrahim Hatipoğlu: Şampiyonluğu çaldırmadık
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 01:02

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Kayserispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 86'ya çıkardı ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, açıklamalar yaptı.

İşte İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları;

"BU GURUR GALATASARAY'IN"

"Aslında bu gece konuşacak çok fazla bir şey yok. Oyuncular sahada muhteşem konuştular. Uzun bir maratondu ve şampiyon olmayı çok istiyorduk. Tüm takımı, hocamızı, taraftarlarımızı, yönetimi tebrik ediyorum. Bu gurur tüm Galatasaraylıların." 

"ŞAMPİYONLUĞU ÇALDIRMADIK"

"Tüm Galatasaraylılara hayırlı olsun. Uzun bir maratondu, zorlu bir maratondu. Biz başarıya ulaştık. Bu şampiyonluğu çaldırmadık. Çok çaldırılmaya çalışıldı ama çaldırmadık. Şampiyonluğun gururunu yaşıyoruz. Başta Okan Hocamız, rekorlarıyla, şampiyonluklarıyla... Müthiş bir performans sergiledi. Okan Hoca ve teknik ekibi, oyuncularımızı kutluyorum."

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"İYİLER MUTLAKA KAZANIR"

"İyiler sonunda mutlaka kazanır. Bugün iyiler bir kez daha kazandı. Sahada iyi olanlar kazandı. Türkiye'nin her yerinde bu şampiyonluk doyasıya kutlanır inşallah."

"FENERBAHÇE MAÇINDA BERİ..."

"Bu sene bizim için en önemli konu Avrupa'daki sonuçlardı. Orada istediğimiz sonuçları alamadık maalesef ama takımımız daha güçlü özellikle son haftalarda. Fenerbahçe kupa maçından beri müthiş bir oyun oynuyoruz bunu devam ettirerek Şampiyonlar Ligi'nde güzel mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum."

"İLK SEVİNCİMİZİ KADIKÖY'DE YAŞADIK"

"Bu sene çok büyük sevinçler yaşadık. İlk büyük sevincimizi Kadıköy'de 3-1'lik galibiyetle yaşadık. Daha sonra da galibiyetler yaşadık. Alanya'daki galibiyet de zor bir galibiyetti. Orada da müthiş bir soyunma odası sevinci yaşanmıştı."

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#Galatasaray#İbrahim Hatipoğlu#Süper Lig

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