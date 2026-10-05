×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu, sessizliğini Hürriyet'e bozdu: 'Ahkâm kesenlere vaktimiz yok!'

Güncelleme Tarihi:

#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#MHK
İbrahim Hacıosmanoğlu, sessizliğini Hürriyete bozdu: Ahkâm kesenlere vaktimiz yok
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 07:00

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem soruşturması ile ilgili sessizliğini Hürriyet'e bozdu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 29 Eylül’de başlatılan hakem soruşturmasının ardından ilk kez Hürriyet’e konuştu. TFF Başkanı, hakemlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirtirken “Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla tam bir iş birliği içerisinde olacağımızı; üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi ve Türk futbolunun geleceği adına gerektiğinde elimizi değil, bütün sorumluluğumuzu taşın altına koyacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum” dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, sessizliğini Hürriyete bozdu: Ahkâm kesenlere vaktimiz yok

Haberin Devamı

Sorumluluğumuzun farkındayız

TFF olarak sorumluluklarının bulunduğuna dikkat çeken Hacıosmanoğlu “Kulüplerimiz bu kadar büyük yatırımlar yapmış, dünyanın en büyük futbolcularını ülkemize getirmiş, çok büyük bedeller harcamış, tesisleşme yatırımları gerçekleştirmiştir. Bu sektörden ekmek yiyen on binlerce insanımız bulunmaktadır. Böylesine büyük bir yapının sorumluluğunu taşıyan kişiler olarak, birileri gibi televizyon televizyon gezip, sağda solda yazılar yazarak, sosyal medyada ahkâm keserek ‘şöyle yapın, böyle yapın’ diyen ve algı operasyonları yapanlara vakit ayırmadık, ayırmayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, sessizliğini Hürriyete bozdu: Ahkâm kesenlere vaktimiz yok

Hedef süreci sağduyu ile atlatmak

Futbol Federasyonu Başkanı, açıklamasını “Yaşanan bu hadise, tüm titizliğiyle başta şahsım olmak üzere TFF’nin tüm organları tarafından izlenmekte ve incelenmektedir. Bununla birlikte, önümüzdeki hafta sonu başlayacak liglerimiz için tüm planlarımızı masaya yatırdık. Uluslararası mecralarda ülkemizi sıkıntıya düşürmeyecek, itibarımızı zedelemeyecek; ülke içerisinde ise bu krizi sağduyuyla atlatıp süreci doğru şekilde yönetebilecek adımları atmak en büyük arzumuzdur” sözleriyle sürdürürken devamında futbol camiasına şu çağrıyı yaptı:

Haberin Devamı

İbrahim Hacıosmanoğlu, sessizliğini Hürriyete bozdu: Ahkâm kesenlere vaktimiz yok

Hayatım boyunca hep dik durdum

"Buradan açıkça sesleniyorum: Hiç kimse, 100 küsur yıllık Türkiye Futbol Federasyonu’nun ve 15, 20, belki 30 yıllık futbol kokuşmuşluğunu ve ahlaksızlığını, iki yıllık başkanlığımda bana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma mal etmeye kalkmasın! Ben futbol camiasına yeni girmedim. İbrahim Hacıosmanoğlu bu camiada her zaman gerçekleri, tüm çarpıklıklarıyla ortaya koymuştur. Her zaman dik durmuştur. Bununla da yetinmemiş, bizzat Türk futbolunun düzelmesi için elini taşın altına, hatta gövdesini ortaya koymuştur.”

İbrahim Hacıosmanoğlu, sessizliğini Hürriyete bozdu: Ahkâm kesenlere vaktimiz yok

Haberin Devamı

SESSiZLiĞiMiZ SAKIN FARKLI ALGILANMASIN

Hacıosmanoğlu, suskunluklarının yanlış yorumlanmaması gerektiğine de işaret ederek “Tüm bunların ışığında, yan yana geldiğimizde bana tek kelime edemeyen insanların, sorumluluğumuz olduğu ve adli süreç devam ettiği için sessiz kalmamızı farklı algıladıklarını ve rol kapma derdine düştüklerini görüyorum. Hayatım boyunca her türlü kavgayı, bedeli ne olursa olsun göze almış birisiyim. Devletimize güveniyoruz. Halkımızı sükûnete davet ediyoruz. Süreç kapsamında alınabilecek her türlü önlemi alacağımızı ve gerekli tüm adımları hayata geçireceğimizi Türk halkına açık ve net bir şekilde ifade ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Haberin Devamı

İbrahim Hacıosmanoğlu, sessizliğini Hürriyete bozdu: Ahkâm kesenlere vaktimiz yok

Gözden KaçmasınFırat Aydınus, MHK başkanlığı için şartını açıkladı: Önce taşın altı temizlenmeliFırat Aydınus, MHK başkanlığı için şartını açıkladı: 'Önce taşın altı temizlenmeli!'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#İbrahim Hacıosmanoğlu#MHK

BAKMADAN GEÇME!