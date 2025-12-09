İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Hakem derbide maçın sonucuna etki etmedi!'

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Dünya Kupası'nda güzel bir grup kurası çektik. Üzüntümüz o ki, biz dünyanın öteki ucunda milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşamamamıza engel oldular. Kuranın sevincini yaşayamadık buradaki açıklamalardan dolayı. Bu kadar basit olmamalı."

"BİZİ ESKİ YÖNETİMLERLE KARIŞTIRMASINLAR!"

"Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz şu camia güçlü, bu camia güçlü, onlarla iyi geçinelim de burada 3 gün daha fazla kalalım diye bir düşüncemiz olmadı, olmayacak da. Yola çıkarken ilkemiz şuydu. Şeffaf, adil, adaletli ve herkese eşit mesafede olmak. Bugüne kadar bunu başardık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Biliyorsunuz yıllardır Türk futbolunun sorunları kapının arkasında süpürülüp atıldı. Burada o kadar rezil kararlar alındı ki, öyle suçlar örtbas edildi ki... Bugün gelmiş olduğumuz tablonun yegane sorumlusu bu iradesizliktir."

"ŞİKAYETÇİ OLMASI GEREKEN TARAF FENERBAHÇE'YDİ"

"Derbiden sonra Dursun Özbek ve Abdullah Kavukçu geldi görüşmeye. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Sarı kart göstermemiş. Ama bence orada şikayetçi olması gereken taraf Fenerbahçe'ydi. 8 kişiyle atak yaparlarken hakem pozisyonu durdurup yerde yatan arkadaşın yanına gitti. Galatasaray yönetimine, Galatasaray-Trabzonspor maçında Zubkov'a yapılan hareketi gösterdim. Onların gösterdiğinden daha ağır bir hareketti. O harekete ne faul çalındı ne de kart verildi. Hakem arkadaşlarımız bazen bu hataları yapıyor, yapmamaları için destek veriyoruz."

"DERBİDE HAKEM MAÇIN SONUCUNA ETKİ ETMEDİ"

"Biz derbi maçlarında çok şey gördük. Fenerbahçe-Galatasaray maçının sonucuna hakem etki etmedi. Algıyla, yönlendirmeyle Türk futboluna iş yaptırılmayacağını kulüplerimizin bilmesi lazım. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar."

OKAN BURUK'UN YASİN KOL AÇIKLAMASI

"Okan Buruk, 'Arda Kardeşler'in hakemliği bitti. Yasin Kol'un niye bitmedi?' diyor. Yasin’in pozisyonu ile Arda’nın pozisyonu bir değil. Bu mesajların kamuoyuna hiçbir katkı sağlayacağına inanmıyorum. Bu konulara Merkez Hakem Kurulu karar veriyor ama Arda Kardeşler'in hakemliği geçen sene Beşiktaş-Galatasaray maçında benim için bitmişti zaten.

Talihsiz açıklamalar yapıldı. Hakem Trabzon bölgesi hakemi, maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Yorumcular söyleyebilir, ahlaki sorunlardan dolayı söyleyebilirler. Yöneticilerin dikkat etmesi lazım. O maçta hakem sonuca mı etki etti? Yok. Bu cümlelerin Türk futboluna katkı yapacağına inanmıyoruz. Dikkat etmek lazım.

Galatasaray camiasının sağduyulu insanlarına sesleniyorum. Taraftarlarına da saygı duyuyorum. Olimpiyat Stadyumu'nda beni ayakta alkışladılar. O gün nasılsak, bugün de öyleyiz. Herkese eşit mesafede, adaletli ve şeffaf..."

"BİZİMLE KONUŞURKEN KUZU GİBİLER!"

"İnsanlar bizimle konuşurken karşımızda kuzu gibiler. Dostluk mesajları veriyoruz.. Kameraları görünce aslan yavrusu kesilirseniz, bizim de vereceğimiz cevap elbet var!"

"GALATASARAY'IN MONACO'YU YENECEĞİNE SONSUZ İNANCIM VAR"

"Liverpool eski Liverpool değil dedim. Liverpool'u yendi. İnanıyorum ki, Monaco'ya karşı üstün başarılar diliyorum. Galatasaray'ın Monaco'yu yenip geleceğine sonsuz inancım var."

"VAR'DAKİ HATALARI KABUL ETMİYORUM!"

"Hakemlerin sahadaki insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'daki hataları kabul etmiyorum, çünkü VAR'da izliyorsunuz."

"ANADOLU TAKIMLARINA YAZIK DEĞİL Mİ?"

"Güzide Anadolu takımlarımız, şampiyon olmak isteyen 4 büyük takımın figüranı değildir. UEFA-FIFA müsaade etmez ama Bakanlar Kurulu'ndan bir karar çıkarsınlar, her sene için 'şu takım şampiyon olacak' diye. Öteki takımlar da bilsinler durumu, ona göre para harcasınlar. Yazık değil mi Anadolu takımlarına? Onların aleyhinde yanlış kararlar verildiğinde televizyonda yorum yapan bu anlı şanlı insanlar aynı değerlendirmeyi yapıyorlar mı? Çoğu da bu sahalardan çıkmış hakemler. Ahlak sınırlarını zorlayıp yorum yapıyorlar. Bugün yayıncı kuruluşa bakıyorsun onlar bile orada güç devşirmesi yapıyor. Bir sezon boyunca aynı pozisyonlar için yaptıkları yorumlara bakın. Ben Beinsport yetkililerine de uyardım, gereğini yapmazlarsa elbette ki biz onu not alıyoruz. Bunun sonunda ebediyen yayın hakkı onların değil. Önümüzde yayın ihalesi var. Orada kim kime ne yapıyor, onun hesabını o zaman soracağız. Onun için bu yorumları yapanlar insanlar da bu Anadolu takımlarını küçümseyerek onların camiaları güçlü değil diye, sesi çıkmıyor diye yorumlar yapmasınlar. Adil ve adaletli olsunlar. Çok eski bir hakemimiz yorum yapıyor, aynı program içinde iki pozisyonu yorumluyor, telefon mu geliyor ne oluyorsa aynı program içinde 20 dakika sonra tam tersine dönüyor. Bu büyük ahlak sorunu."

