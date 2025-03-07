İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Derbileri kadın hakemler yönetsin'

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, kadın hakemler ve davetliler katıldı.

Etkinlikler kapsamında "Türk futbolunda karar verici kadınlar" paneli ve "Kadın hakemlik eğitimleri" söyleşisi yapıldı.

"DERBİLERİ KADIN HAKEM YÖNETSİN"

Panel ve söyleşinin bitiminde Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz plaket vermek için sahneye çıktı. Plaket takdimi gerçekleştikten sonra açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusuna değindi.

Haberin Devamı

Bir derbiyi kadın hakemin yönetmesini çok istediğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Panelin öncelikle sizlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii kadın - erkek eşitliğinden bahsetti arkadaşlarımız. Hepimizin kutsalı annelerimiz değil mi? Onlar doğurdu bizi. Demek ki kadınların her zaman bizden önde olması lazım. Ben hayatımda her zaman bu felsefeyi düşündüm. Yürürken hiçbir zaman onların önüne geçme gayretim olmadı, hep arkalarında durdum. Benim tek arzum var Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na da söyledim, son günlerde de gündemimiz derbi maçlarını yabancı hakemler mi yönetsin diye. Çünkü insanlar konuşmak için kendilerine malzeme arıyor. Malzeme buldukça da oradan işlemeye devam ediyorlar. Allah'tan tek bir dileğim var, benim görev yaptığım dönem içerisinde yabancı hakem istiyorlar ya, içinizden çıkıp bir kardeşimizin o derbi maçını yönetmesi en büyük hayalim. Bunun için de çok çalışmanız lazım." ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi öncesi yabancı hakem açıklaması Haberi görüntüle

"GEREKENİ YAPIN, KORUMA BENİM!"

"Biz federasyon olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Türk Eğitim Vakfı'na da buradan teşekkür ediyorum. Sizin talepleriniz doğrultusunda Selçuk Bey buna devam etmek zorunda. Kadınlarımızın daha çok söz sahibi olması için. Tabii başarmak için çok çalışmak lazım. İnşallah yabancı hakem isteyen kulüplerimize pırıl pırıl içinizden bir tane genç kardeşimiz çıkar, derbi maçını yönetir. Bizim kadınımız Osmanlı kadını. Ben dün hakem arkadaşlarımıza da söyledim. Maçları yönetirken yabancı hakem yönetirken Avrupa Kupası maçlarında dikkat ediyorsunuz, hakemin yanına yarım metre yaklaşamıyorlar. Dün akşam dedim sizin onlardan ne farkınız var? Siz niye müsaade ediyorsunuz. Kuralları uygularsınız yanına gelemezler. İkaz edersin, üstelerse sarı kartı gösterirsin. Aynı oyuncu bir daha aynı hareketi mi yapıyor, kırmızı kartı gösterirsin. Güçlü camialar var onlardan korkuyorsanız bu delikanlılığı gösterirseniz, o adamın bütün koruması bana ait. Kimse zarar veremez. Yeter ki doğruları yapın. Başarı oradan geçiyor. Sahada kuralları uygulayan sizsiniz, oranın hakimi sizsiniz. İnşallah en kısa zamanda bir tane bayan hakemimiz Süper Lig'de derbi maçını yönetirken Türk milleti de seyreder" dedi.