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Haber Giriş: 29.06.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Bakasetas golü atmamak için yengeç gibi sola gitti'

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İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Bakasetas golü atmamak için yengeç gibi sola gitti'
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Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Alanyasporlu Bakasetas'ın, boş kaleye gol atmadığını ifade ederken Trabzonspor'a attığı golden sonra ise Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eliyormuş gibi sevindiğini söyledi.

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27. hafta oynanan Başakşehir- Alanyaspor maçında Akdeniz ekibinin futbolcusu Bakasetas'ın, boş kaleye gol atmadığını belirterek internethaber'e şunları söyledi:

"BUNDA ART NİYET VAR"

"Maç 0-0… Cisse sağ taraftan topu o bize ceza sahası dışından gol atma başarısı gösteren arkadaşa (Bakasetas) çıkartıyor. Kale karşısında bomboş, topa vurmuyor. Yengeç gibi sola doğru gidiyor. Kaleci kapatsın, ondan sonra atayım kalecinin üzerine diye…

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Normal maçta bu pozisyonlar oluyor ama 1 hafta sonra aynı arkadaş Trabzonspor'a gol atıp Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i eliyormuş gibi seviniyorsa, bunda art niyet var. Kirli ilişkilerle yavru İstanbul takımı Başakşehir'e karşı bize ayak oyunları ile şampiyonluğu kaybettirirlerse bu camia bunu unutmaz."

ALANYASPOR 90+5'TE GOLÜ BULDU

Trabzonspor'un Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldığı mücadelede 90+5. dakikada Tzavellas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas, sert bir vuruşla kaleci Erce'nin sağından topu ağlara göndermişti.

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İbrahim Hacıosmanoğlu: Bakasetas golü atmamak için yengeç gibi sola gitti

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