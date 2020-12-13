İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşında?
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı. İbrahim Çolak, Mersin’de devam eden Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak Şampiyona tarihimizdeki ilk birinciliği elde etti. Milli sporcu İbrahim Çolak, ‘Parlayan Yıldız’ ödülüne layık görülmüştü. Peki, İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşında?
Türk artistik jimnastikçi İbrahim Çolak, 7 Ocak 1995 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu ve İzmir'deki Şavkar Cimnastik Spor Kulübü'nün aktif sporcusudur.
Mersin'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Erkekler Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda, gençler kategorisi alet finallerinde milli sporculardan İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı. İbrahim Çolak, 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka branşında altın madalya kazanmışı.
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