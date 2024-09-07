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İbrahim Bölükbaşı ve Umut Ünlü'den altın madalya! Paris 2024'ü 28 madalyayla tamamladık

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#Paris 2024#Paralimpik Oyunları#İbrahim Bölükbaşı
İbrahim Bölükbaşı ve Umut Ünlüden altın madalya Paris 2024ü 28 madalyayla tamamladık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 21:08

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu. Dün 50 metre serbestte altın madalya kazanan Umut Ünlü, 200 metre serbestte de altın madalya kazandı.

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Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, finalde son Avrupa şampiyonu, Tokyo 2020'de gümüş madalya alan Revaz Chikoidze ile karşılaştı.

Gürcü rakibini 1-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye'nin judodaki ilk altın madalyasını elde etti.

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- Olimpiyatta da yarıştı

Görme engelli milli sporcu İbrahim Bölükbaşı, yaz olimpiyat oyunlarında da Türkiye'yi temsil etti.

Londra 2012'de olimpiyatta, Rio 2016'da ise hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarda yer alan milli sporcu, olimpiyatlarda serbest güreşte ay-yıldızlı formayı giydi.

Ayrıca, yağlı güreşte Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni üst üste 3 kez kazanıp altın kemer sahibi de olan İbrahim, ilk kez paralimpik madalyası aldı.

Olimpiyatta madalya alamayan, paralimpik oyunlarda da 2016'da 7. olan milli sporcu, kariyerinin en büyük başarılarından birini Paris 2024'te altın madalya alarak elde etti.

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UMUT ÜNLÜ'DEN BİR ALTIN DAHA! TARİHE GEÇTİ

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında Umut, 200 metre serbest S3 finalinde yarıştı.

Yarışı 3.19.53'lük derecesiyle bitiren Umut Ünlü, dün kazandığı 50 metre serbest yarışından sonra 200 metre serbestte de altın madalya almayı başardı.

Gümüş madalyayı 3.19.76 ile Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise 3.33.04 ile yine Ukranya'dan Serhii Palamarchuk elde etti.

Paris 2024'te Türkiye adına yarışan son sporcu olan Umut, kazandığı 2 altın madalyayla tarihe geçti.

23 yaşındaki milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya birden kazanan ilk ve tek milli sporcu oldu.

İbrahim Bölükbaşı ve Umut Ünlüden altın madalya Paris 2024ü 28 madalyayla tamamladık

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla tamamladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.

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Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.

Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:

 

BranşSporcu / TakımMadalya
GolbolGolbol Kadın Milli TakımıAltın
Para okçulukÖznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay)Altın
Para yüzmeUmut Ünlü (50 metre serbest S3)Altın
Para yüzmeUmut Ünlü (200 metre serbest S3)Altın
Para tekvandoMahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo)Altın
Para judoİbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2)Altın
Para okçulukSadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım)Gümüş
Para atletizmAysel Önder (Kadınlar 400 metre T20)Gümüş
Para atletizmMuhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57)Gümüş
Para halterAbdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo)Gümüş
Para halterBesra Duman (Kadınlar 55 kilo)Gümüş
Para masa tenisiKübra Korkut (Kadınlar S7)Gümüş
Para tekvandoAlican Özcan (Erkekler K44 58 kilo)Gümüş
Para tekvandoFatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo)Gümüş
Para tekvandoGamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo)Gümüş
Para atıcılıkAysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1)Gümüş
Para atletizmFatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20)Bronz
Para judoEcem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1)Bronz
Para judoCahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2)Bronz
Para judoNazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1)Bronz
Para halterNazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo)Bronz
Para halterSibel Çam (Kadınlar 73 kilo)Bronz
Para yüzmeSevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5)Bronz
Para masa tenisiAli Öztürk (Erkekler Sınıf 5)Bronz
Para masa tenisiAbdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler)Bronz
Para masa tenisiEbru Acer (Kadınlar Sınıf 11)Bronz
Para tekvandoMeryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo)Bronz
Tekerlekli sandalye eskrimHakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi)Bronz
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#Paris 2024#Paralimpik Oyunları#İbrahim Bölükbaşı

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