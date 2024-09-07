İbrahim Bölükbaşı ve Umut Ünlü'den altın madalya! Paris 2024'ü 28 madalyayla tamamladık

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Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, finalde son Avrupa şampiyonu, Tokyo 2020'de gümüş madalya alan Revaz Chikoidze ile karşılaştı.
Gürcü rakibini 1-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye'nin judodaki ilk altın madalyasını elde etti.
- Olimpiyatta da yarıştı
Görme engelli milli sporcu İbrahim Bölükbaşı, yaz olimpiyat oyunlarında da Türkiye'yi temsil etti.
Londra 2012'de olimpiyatta, Rio 2016'da ise hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarda yer alan milli sporcu, olimpiyatlarda serbest güreşte ay-yıldızlı formayı giydi.
Ayrıca, yağlı güreşte Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni üst üste 3 kez kazanıp altın kemer sahibi de olan İbrahim, ilk kez paralimpik madalyası aldı.
Olimpiyatta madalya alamayan, paralimpik oyunlarda da 2016'da 7. olan milli sporcu, kariyerinin en büyük başarılarından birini Paris 2024'te altın madalya alarak elde etti.
UMUT ÜNLÜ'DEN BİR ALTIN DAHA! TARİHE GEÇTİ
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 200 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.
Paris La Defense Arena'daki yüzme yarışlarında Umut, 200 metre serbest S3 finalinde yarıştı.
Yarışı 3.19.53'lük derecesiyle bitiren Umut Ünlü, dün kazandığı 50 metre serbest yarışından sonra 200 metre serbestte de altın madalya almayı başardı.
Gümüş madalyayı 3.19.76 ile Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise 3.33.04 ile yine Ukranya'dan Serhii Palamarchuk elde etti.
Paris 2024'te Türkiye adına yarışan son sporcu olan Umut, kazandığı 2 altın madalyayla tarihe geçti.
23 yaşındaki milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya birden kazanan ilk ve tek milli sporcu oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla tamamladı.
Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta açılış töreniyle başlayan, yarın kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Türkiye, tarihi başarı elde etti.
Oyunların son gününde karşılaşması olmayan milli sporcular, oyunları 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla tamamladı.
Birçok açıdan tarihe geçen organizasyonda 6 altın madalyayla Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular ve branşları şöyle:
|Branş
|Sporcu / Takım
|Madalya
|Golbol
|Golbol Kadın Milli Takımı
|Altın
|Para okçuluk
|Öznur Cüre Girdi (Kadınlar makaralı yay)
|Altın
|Para yüzme
|Umut Ünlü (50 metre serbest S3)
|Altın
|Para yüzme
|Umut Ünlü (200 metre serbest S3)
|Altın
|Para tekvando
|Mahmut Bozteke (Erkekler K44 63 kilo)
|Altın
|Para judo
|İbrahim Bölükbaşı (Erkekler +90 kilo J2)
|Altın
|Para okçuluk
|Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu (Klasik yay karışık takım)
|Gümüş
|Para atletizm
|Aysel Önder (Kadınlar 400 metre T20)
|Gümüş
|Para atletizm
|Muhammet Khalvandi (Erkekler cirit atma F57)
|Gümüş
|Para halter
|Abdullah Kayapınar (Erkekler 49 kilo)
|Gümüş
|Para halter
|Besra Duman (Kadınlar 55 kilo)
|Gümüş
|Para masa tenisi
|Kübra Korkut (Kadınlar S7)
|Gümüş
|Para tekvando
|Alican Özcan (Erkekler K44 58 kilo)
|Gümüş
|Para tekvando
|Fatih Çelik (Erkekler K44 70 kşilo)
|Gümüş
|Para tekvando
|Gamze Gürdal (Kadınlar K44 57 kilo)
|Gümüş
|Para atıcılık
|Aysel Özgan (Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1)
|Gümüş
|Para atletizm
|Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20)
|Bronz
|Para judo
|Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1)
|Bronz
|Para judo
|Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2)
|Bronz
|Para judo
|Nazan Akın Güneş (Kadınlar +70 kilo J1)
|Bronz
|Para halter
|Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo)
|Bronz
|Para halter
|Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo)
|Bronz
|Para yüzme
|Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek S5)
|Bronz
|Para masa tenisi
|Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5)
|Bronz
|Para masa tenisi
|Abdullah Öztürk-Nesim Turan ( Erkekler Sınıf 4 çiftler)
|Bronz
|Para masa tenisi
|Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11)
|Bronz
|Para tekvando
|Meryem Betül Çavdar (Kadınlar K44 52 kilo)
|Bronz
|Tekerlekli sandalye eskrim
|Hakan Akkaya (Erkekler epe A kategorisi)
|Bronz