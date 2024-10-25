İbo Aslan maçı ne zaman, hangi kanalda? İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı saat kaçta?

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Türk dövüşçü İbo Aslan, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü UFC 308 etkinliğinde Brezilyalı rakibi Raffael Cerqueira ile karşılaşacak. Türkiye saatiyle 17:00'de başlayacak olan bu büyük mücadele, S Sport ve UFC Fight Pass üzerinden canlı yayınlanacak. Hem İbo Aslan'ın kariyerinde önemli bir adım olan bu karşılaşma, Türk dövüşseverler için büyük heyecan vaat ediyor.

İBO ASLAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? İBO ASLAN-RAFFAEL CERQUEİRA UFC MAÇI SAAT KAÇTA?

İbo Aslan ve Raffael Cerqueira arasındaki UFC karşılaşması, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu mücadele, Türkiye saatiyle 17:00’de başlayacak ve UFC 308 etkinliği kapsamında yer alacak. İzlemek isteyenler için, karşılaşma S Sport ve UFC Fight Pass üzerinden canlı yayınlanacak​.