Iberostar Tenerife Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'ye yenilen Galatasaray, ikinci maçında Danimarka'nın Bakken Bears ekibini mağlup etti. Gözler şimdi iki ekip arasındaki bu müsabakada. İşte, Iberostar Tenerife Galatasaray maçı hakkında ayrıntılar...

Iberostar Tenerife Galatasaray maçı bu akşam, Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve kanalından A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Tedavileri süren Alex Hamilton, Barış Ermiş ve kaptan Göksenin Köksal bu maçta forma giyemeyecek.

Grubunda son oynadığı Bakken Bears mücadelesini 91-81 kazanan temsilcimiz, grubunda bir galibiyet ve bir mağlubiyet ile üçüncü sırada.