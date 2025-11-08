×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Ianis Hagi'den babasını aratmayacak gol!

Güncelleme Tarihi:

#Alanyaspor#Gheorghi Hagi#Lanis Hagi
Ianis Hagiden babasını aratmayacak gol
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2025 19:21

Süper Lig'in 12. haftasında 1-1 biten Trabzonspor - Alanyaspor maçına Rumen futbolcu Gheorghi Hagi’nin oğlu Ianis Hagi'nin attığı klas gol damga vurdu.

Haberin Devamı

Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştı.

Papara Park'ta oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

HAGI UZAK MESAFEDEN

Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Gheorghi Hagi’nin oğlu olan Alanyaspor’lu Ianis Hagi, attığı harika golle takımına 1 puanı getirdi.

Mücadelenin 73. dakikasında uzak mesafeden muhteşem bir şut çıkaran Rumen oyuncu, "babasını aratmayacak" bir gole imza attı.

DÖNGÜ

Öte yandan Ianis Hagi, Süper Lig'de babası Gheorghe Hagi'nin 8 Kasım 1998 tarihinde Çanakkale Dardanelspor ağlarına gönderdiği golden tam 27 yıl sonra aynı günde Trabzonspor ağlarını havalandırdı.

Ianis Hagiden babasını aratmayacak gol

Haberin Devamı

SÜPER LİG PERFORMANSI

Sezon başında Akdeniz ekibine imza atan 27 yaşındaki oyuncu, çıktığı 8. maçında 2. golüne imza attı. Gençlerbirliği maçında ağları, uzak mesafeden kullandığı frikikten sarsan Hagi'nin 1 de asisti bulunuyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alanyaspor#Gheorghi Hagi#Lanis Hagi

BAKMADAN GEÇME!