Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaştı.
Papara Park'ta oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
HAGI UZAK MESAFEDEN
Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Gheorghi Hagi’nin oğlu olan Alanyaspor’lu Ianis Hagi, attığı harika golle takımına 1 puanı getirdi.
Mücadelenin 73. dakikasında uzak mesafeden muhteşem bir şut çıkaran Rumen oyuncu, "babasını aratmayacak" bir gole imza attı.
🔥 Ianis Hagi'den babasını aratmayacak gol!pic.twitter.com/YFzyDE97oF— Spor Arena (@sporarena) November 8, 2025
DÖNGÜ
Öte yandan Ianis Hagi, Süper Lig'de babası Gheorghe Hagi'nin 8 Kasım 1998 tarihinde Çanakkale Dardanelspor ağlarına gönderdiği golden tam 27 yıl sonra aynı günde Trabzonspor ağlarını havalandırdı.
SÜPER LİG PERFORMANSI
Sezon başında Akdeniz ekibine imza atan 27 yaşındaki oyuncu, çıktığı 8. maçında 2. golüne imza attı. Gençlerbirliği maçında ağları, uzak mesafeden kullandığı frikikten sarsan Hagi'nin 1 de asisti bulunuyor.
🚀 Ianis Hagi'den babası Gheorghe Hagi'yi anımsatan enfes bir gol!pic.twitter.com/IoPcjRgQx2— Spor Arena (@sporarena) October 4, 2025