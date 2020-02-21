Ianis Hagi şov yaptı, Glasgow Rangers geri döndü!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Günün önce çıkan maçında Glasgow Rangers, 2-0 geriye düşmesine rağmen Braga'yı 67, 75 ve 82. dakikalarda atılan gollerle 3-2 mağlup etti. Rangers'ta Ianis Hagi attığı 2 golle yıldızlaştı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2

Roma (İtalya) - Gent (Belçika): 1-0

Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç): 2-1

AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre): 0-3

Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1

Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya): 4-0





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