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GeriFutbol Ianis Hagi şov yaptı, Glasgow Rangers geri döndü!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 01:13,Son Güncelleme:/

Ianis Hagi şov yaptı, Glasgow Rangers geri döndü!

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Ianis Hagi şov yaptı, Glasgow Rangers geri döndü!
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.

Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.

Günün önce çıkan maçında Glasgow Rangers, 2-0 geriye düşmesine rağmen Braga'yı 67, 75 ve 82. dakikalarda atılan gollerle 3-2 mağlup etti. Rangers'ta Ianis Hagi attığı 2 golle yıldızlaştı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2
Roma (İtalya) - Gent (Belçika): 1-0
Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç): 2-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre): 0-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1
Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya): 4-0

Ianis Hagi şov yaptı, Glasgow Rangers geri döndü

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