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Basketbol
AA
Haber Giriş: 30.04.2020 - 12:23,Son Güncelleme:

Iagupova ve Zandalasini, Kadınlar Avrupa Ligi'nin en iyi beşinde!

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Iagupova ve Zandalasini, Kadınlar Avrupa Ligi'nin en iyi beşinde!
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi beşi açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, sarı-lacivertli oyuncular Alina Iagupova ve Cecilia Zandalasini'nin, Avrupa Ligi'nin en iyi beş oyuncusu arasında yer aldığı bildirildi.

Organizasyonun internet sitesinde, 2019-2020 normal sezon performansları göz önünde bulundurularak, taraftar, antrenör ve medya mensubu oylarıyla ligde yılın en iyi beşinin belirlendiğinin açıklandığı belirtildi.

Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Iagupova ve Zandalasini'nin yanı sıra Alyssa Thomas (ZVVZ USK Prag), Emma Meesseman (UMMC Ekaterinburg) ve Sandrine Gruda'nın (Famila Schio) da ilk beşe seçildiği kaydedildi.

Iagupova ve Zandalasini, Kadınlar Avrupa Liginin en iyi beşinde

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