İsmail Kartal, şampiyonluk yolunda yaşadıkları şanssızlığı maç sonu açıkladı: 'Bu durumunda futbolculardan daha fazlasını bekleyemezdik!'

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Persepolis ile Esteghlal Khuzestan, İran Premier Ligi'nin 25. haftasında kozlarını paylaştı.

Azadi Stadyumu'nda oynanan müsabaka başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Son oynadığı 3 karşılaşmada da gol sevinci yaşayan milli futbolcumuz Serdar Dursun, Persepolis adına müsabakaya 11'de başlarken 74. dakikada yerini Issa Alkasir'e bıraktı.

Bu beraberlikle birlikte zirve yarışında ağır bir darbe alan İsmail Kartal'ın öğrencileri bitime 5 hafta kala şampiyonluk umutlarını mucizelere bıraktı. Puanını 48'e yükselten ve 3. sırada yer alan Persepolis, bir maç eksiği bulunan lider Tractor'un 6 puan gerisinde haftayı kapattı.

"SON 12 GÜNDE 25 PERSONELİMİZ VE 12-13 OYUNCUMUZ HASTALANDI"

Karılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Maç hakkında fazla konuşamam çünkü son 12 günde 25 personelimiz ve 12-13 oyuncumuz hastalandı. Anladığım kadarıyla bu hastalık İran ve çevresine yayılmış durumda. Bu duruma rağmen futbolcularıma çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Çocukların maça gitmeleri için gece gündüz çalışan doktorlara bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çocukları ayakta tutmak için ellerinden geleni yaptılar." dedi.

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"HER GÜN İDMANDA ÖĞRENİYORUZ"

Hastalıklarla boğuştuklarını dile getiren Kartal, Her gün idmanda iki üç kişinin hasta olduğunu öğreniyoruz ve onları evlerine gönderiyoruz. Bu sabah kalktığımızda da iki üç kişiyi evlerine gönderdik, iki üç kişinin oynamasına izin vermedik. Maçın başından sonuna kadar kontrolü elimizde tutmaya çalıştık. Hem şut attık, hem paslaştık, ama bir türlü gol atamadık." şeklinde konuştu.

"RAKİP HOCA ÖZÜR DİLEMİŞ, KABUL EDİYORUM"

Futbolcularından fazlasını bekleyemediklerini vurgulayan teknik adam, "Bu durumundaki bir takımda futbolculardan daha fazlasını bekleyemezdik. Rakip takımı da tebrik ediyorum. Orta sahada bir şeyler olmuş, rakip hoca özür dilemiş, ben de bunu kabul ediyorum. Futbolda bunlar olur." sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISINI SORU ALMADAN TERK ETTİ

İsmail Kartal, açıklamalarının ardından rahatsızlığı nedeniyle gazetecilerden başka soru kabul etmedi ve basın toplantısını terk etti.

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Kartal basın toplantısının bitiminde ayağa kalktıktan sonra "Hepimiz hastayız, ben de size olan saygımdan dolayı toplantıya geldim. Keşke sağlıklı olsaydım da sorulara cevap verebilseydim. İyisiyle kötüsüyle maçı kazanabilirdik. Ben her zaman rakip takımın hocasını tebrik ederim. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah önümüzdeki maçta iyi bir performans sergileriz, sonra burada konuşuruz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.