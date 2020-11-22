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Haber Giriş: 22.11.2020 - 12:28 | Son Güncelleme:

HyperX’ten 16Gbit Yeni FURY DDR4 RGB Bellekler

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HyperX’ten 16Gbit Yeni FURY DDR4 RGB Bellekler
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HyperX; tek seri 16Gbit HyperX FURY DDR4 RGB belleklerin SKU özelliklerini duyurdu. FURY DDR4 RGB bellek patentli HyperX Infrared Sync teknolojisini kullanarak şık ısı yayıcılar ve dinamik, senkronize RGB aydınlatma efektleriyle performans ve görsel stilde artış sağlıyor.

HyperX FURY DDR4 RGB bellek, sistem hız payı dahilinde yayınlanan en yüksek frekansa otomatik hız aşırtma için bir Tak Çalıştır özelliği sunarak manuel ayar ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kesintisiz uyumluluk sunan FURY DDR4 RGB, AMD Ryzen’e ve Intel XMP'ye hazır olarak geliyor. Kullanıcılar ayrıca HyperX NGENUITY yazılımını kullanarak RGB aydınlatma efektlerini özelleştirebiliyor.

"Oyun, video düzenleme ve daha fazlası için güçlü bir performans artışı sağlayan FURY DDR4'ün en popüler bellek ürün serimiz olması şaşırtıcı değil" diyen HyperX DRAM İşletme Müdürü Kristy Ernt sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yeni FURY DDR4 RGB eklemeleri, kullanıcılara şık, uygun maliyetli bir performans artışı sunmak için en son teknolojiyi kullanıyor."

HyperX FURY DDR4 RGB ürün ailesi, 2400 MHz - 3733 MHz arasında, CL15 - CL19 arası gecikmelerle; FURY DDR4 RGB, 8GB-32GB arası tekli modüller ve 16GB-128GB kit kapasitelerine sahip.

HyperX’ten 16Gbit Yeni FURY DDR4 RGB Bellekler

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