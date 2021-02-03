HyperX, Cloud II Kablosuz Oyun Kulaklığını Piyasaya Sürüyor

HyperX pazarlama ve satış müdür yardımcısı Larry Gonzales yaptığı konuşmasında “Amacımız, en çok satan Cloud II ’mizin kablosuz bir versiyonunu sunmaktı. Bunun için de HyperX Cloud kulaklıklarının efsanevi konforu ve sağlam DNA’sı üzerine inşa ettik.” diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir. “HyperX Cloud II Kablosuz kulaklık, ilk kez 2015 yılında tanıtılan ve ikonik tasarıma sahip, konforlu, uygun fiyat aralığında ve en iyi ses kalitesiyle sektörü sarsan orijinal Cloud II 'nin mirasını sürdürmek üzere tasarlandı.”

Etkileyici oyun içi ses deneyimleri için tasarlanan Kablosuz Cloud II, evden çalışırken, uzaktan eğitim görürken ya da oyun oynarken zengin ve net ses sunan, özel ayarlanmış HyperX sanal 7.1 surround ses1 ve 53 mm sürücüler içerir. Yeni oyun sınıfı kablosuz kulaklıkta 2.4 GHz kablosuz bağlantı, 30 saate2 kadar pil ömrü ve 20 metre kablosuz bağlantı menzili bulunmaktadır.

Cloud II Kablosuz kulaklık, konforda bir HyperX imzası olan ayarlanabilir kafa bandı, esnek suni deri ve yumuşak hafızalı köpük içeren dayanıklı bir alüminyum çerçeveye sahip. Etkileyici oyun içi sesler için özel olarak ayarlanmış 53 mm'lik büyük sürücüler bulunuyor. Ekstra rahatlık için ses seviyesini ayarlamak, mikrofon sesini kapatmak ve mikrofon takibini etkinleştirmek için sezgisel kulaklık kontrolleri ve gelişmiş konumsal ses için sanal 7.1 surround1 ses sunuyor.

Kulaklık, geliştirilmiş oyun içi ve video konferans sohbetleri için arka plan gürültüsünü ve patlayıcı seslerin etkilerini azaltan gürültü önleyici, çıkarılabilir bir mikrofon içeriyor. Mikrofon esnek tasarımı sayesinde kolayca konumlandırılabiliyor. Kulaklık ayrıca mikrofonu sessize alma LED göstergesine ve mikrofon takibi özelliğine de sahip.

Cloud II Kablosuz oyun kulaklığı, PC, PS4 ve Nintendo Switch ile uyumlu, kusursuz sohbet uyumluluğu için TeamSpeak ve Discord tarafından onaylı. HyperX’in NGENUITY yazılımıyla çalışmakta, isteğe bağlı köpük pop filtresi de içeriyor.