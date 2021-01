HyperX, CES 2021’de Yeni PC ve Konsol Oyuncu Ekipmanlarını Tanıttı

HyperX kurumsal pazarlama direktörü Daniel Kelley, “İnsanlar arkadaşlarıyla ve ailesiyle bağlantıda kalmanın güvenli ve eğlenceli yollarını aradıkça oyun oynamak bu yıl daha da başvurulabilecek bir etkinlik haline geldi.” diyerek sözlerine şöyle devam etmiştir, "HyperX ’in yeni ürün yelpazesi, ne zaman veya nasıl oynanırsa oynansın, sınıfının en iyisi ürünler sunmak için sürekli büyüyen oyun topluluğuna bağlılığını yansıtıyor."

HyperX ’in yeni ürünleri, her seviyedeki oyuncunun oynayışını geliştirmek üzere tasarlanmış, gelişmiş konfor, performans, kişiselleştirme ve yeni kontrol seviyeleri eklemektedir.

HyperX Alloy Origins 60 Mekanik Oyun Klavyesi: Alloy Origins 60 klavye, daha rahat fare hareketleri ve masaüstü alanını en üst düzeye çıkarmak için yerden tasarruf sağlayan bir düzene sahip ultra kompakt, %60 form faktörüne sahiptir. Klavye, daha duyarlı anahtar işlemi için daha kısa çalıştırma noktası ve daha kısa hareket mesafesi ile tasarlanmış HyperX kırmızı doğrusal mekanik anahtarları kullanır. HyperX Alloy Origins 60, HyperX Red anahtarlarının açık LED tasarımlarını ve hızlı tanıma için yanlara basılmış ikincil işlevlere sahip PBT çift vuruşlu tuş kapaklarını kullanır. HyperX NGENUITY yazılımı ile kullanıcıların ışıklandırma, Oyun Modu ve makro ayarlarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyarak dahili belleğe sahip üç adede kadar profil sunmaktadır.

Xbox için HyperX ChargePlay Duo Kontrol Cihazı Şarj İstasyonu: Resmi Xbox lisanslı HyperX ChargePlay Duo, Xbox için tasarlanmış olup, Xbox X / S serisi ve Xbox One kablosuz kontrol cihazları ile uyumludur. Xbox X / S serisi kablosuz kontrol cihazlarına sığması için iki adet pil kapağı da yanında gelmektedir. Ürün, sağlam ve ağır tabanıyla kullanışlı ve güvenli yerleştirme sunan bir tasarıma sahip olup, her kumanda üzerinde şarj durumunu gösteren LED göstergeler bulunmaktadır. Her ChargePlay Duo kontrol cihazı ayrıca iki adet 1400mAH şarj edilebilir pil paketi içermektedir.

HyperX Pulsefire Haste: İlk olarak ABD'de piyasaya sürülen Pulsefire Haste artık tüm dünyada satışta. Pulsefire Haste, daha hızlı hareket ve havalandırma sağlayan ultra hafif, petek yapılı altıgen tasarıma sahiptir. Toza karşı dayanıklı TTC altın mikro anahtarlar ile 60M tıklama ömrüne, altı adet programlanabilir düğmeye ve yerleşik belleğe sahiptir. Pulsefire Haste, kolay kayma hareketi için düşük sürtünmeli, yüzde yüz saf PTFE kızaklarla üretilmiş olup, hafif ve esnek paracord malzemeden tasarlanmış olan HyperFlex USB Kablo, gerginliği ve direnci azaltarak daha kolay mouse hareketlerine olanak verir. Daha fazla kontrol ve konfor isteyen kullanıcılar için, mouse’un yanları ile sol ve sağ mouse düğmelerine kavrama bantları yerleştirilmiştir. Kullanıcılar HyperX NGENUITY Yazılımı ile DPI ayarlarını, RGB aydınlatma özelliklerini, tuş atamalarını kolayca kişiselleştirilebilir ve makroları kayıt edebilirler.

HyperX Cloud II Kablosuz: İlk olarak ABD’de piyasaya sürülen Cloud II Kablosuz artık tüm dünyada satışta. Kablolu Cloud II ’nin tasarımı, konforu, performansı ve dayanıklılığının mirasını temel alan Cloud II Kablosuz, sürükleyici oyun içi ses deneyimi sunar. Evde ve okulda çalışırken ya da evde oyun oynarken zengin ve net bir ses sağlayan HyperX özel ayarlanmış sanal 7.1 surround ses ve 53 mm sürücüler içerir. Oyun sınıfı kablosuz kulaklık, 2.4 GHz 'de bağlantı, 30 saate kadar pil ömrü ve 20 metre kablosuz menzil sunar. HyperX Cloud Revolver + 7.1: İlk olarak ABD'de piyasaya sürülen Cloud Revolver + 7.1 artık tüm dünyada mevcut. Cloud Revolver + 7.1 Oyun Kulaklığı, etkileyici ses, geniş ses aralığı, stüdyo sınıfı ses kalitesinin yanı sıra özel HyperX konforu ve dayanıklılığı sunar. Sanal surround sese sahip Cloud Revolver + 7.1 ’de, FPS ve açık dünya oyunlarında gelişmiş ses hassasiyeti için daha fazla derinlik ve genişlik sağlamak için 50 mm yönlendirmeli sürücüler bulunmaktadır. Yeni nesil sürücüler hassas bir şekilde konumlandırıldığından yüksek kaliteli ses için düşük, orta ve yüksek tonları ayırmakta olup, akustik bölmenin mekanik tasarımı ve büyük kulak kapakları sayesinde oyunculara maksimum rekabet avantajı sağlamaktadır.