Hyeon-Gyu Oh'tan Orkun Kökçü sözleri: 'Gözlerle anlaşıyoruz!'

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Mücadelenin ardından siyah-beyazlılarda Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Hekimoğlu ve Orkun Kökçü, galibiyeti değerlendirdi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU: HERKES BENİMLE İLGİLENİYOR

"Maçı çok iyi oynadık. Ben de galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Orkun Ağabeyime ve tüm ağabeylerime çok teşekkürler. Bir sürü isim var, hepsi benle ilgileniyor. Sergen Hoca ile iyi bir ivme yakaladık. İnşallah bunu devam ettireceğiz. Bu yıl biraz sakatlık yönünden bol bir sezon geçti benim için. Bu gol çok güzel oldu ve geri dönüşün sinyalleri oldu benim için."

ORKUN KÖKÇÜ: HERKES HERKESLE İYİ ANLAŞIYOR

"Mustafa genç ve yetenekli bir oyuncu. Onunla ilgilenmeye çalışıyoruz elimden geldiğince. Biz de o yollardan geçtik. Ben genç oyuncuları seviyorum. Bana Feyenoord'da Robin van Persie ve Dirk Kuyt çok yardımcı oldu. Ben de ilgilenebileceğim kadar yapıyorum. Tek ben değil, tüm arkadaşlarım öyle. İyi bir grup olduk. Hava iyi. Herkes herkesle çok iyi anlaşıyor.

Buraya milli takımla geliyordum ve zemin çok iyiydi. Bugün zemin ağır ve kaygandı. İstediğimiz oyunu gösteremedik. İlk yarıda zorlandım. Kolay atacağım topları atamadım, top kayıpları oldu. Pes etmedik. İlk golden sonra insan daha da rahat oluyor. İllaki bir pozisyon yakalarım diye maça devam ettim. Kafam daha rahat. Onun sonunda da pozisyona girip golümü attım. En önemli şimdi 3 puan. Zor bir maçtı. Başakşehir de iyi bir takım. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Önümüze bakacağız. Hava iyi, hava güzel.

Herkes herkesle iyi anlaşıyor. Kamplar güzel geçiyor. Pek de sakat hissetmedim son anlarda, yorgundum. O da sahaya endeksli bir şey."

OH: BEŞİKTAŞ BENİM KADERİM

"Beşiktaş'taki ilk galibiyetim, çok ayrı bir mutluluk. Zor maç oldu ama kazanmak mutlu etti. Kazanmanın önemini biliyorduk. Bu nedenle çok mutluyum.

Orkun'un golünde topa dokundum. Bazen konuşmak gerekmiyor, gözlerle anlaşıyorsunuz. Birbirimizi çok iyi anladık. Bunu saha içinde gösterdik. Orkun, fantastik bir oyuncu. Onunla oynamak çok güzel."

